Prima Linea – Counseling telefonico a sostegno del personale medico in tutta Italia

In questo momento di allerta generale per l’insorgenza della epidemia del Coronavirus (Covid 19) e della sua rapida diffusione, Hal Allergy in collaborazione con Avalon Counseling offre un servizio di counseling telefonico a sostegno del personale medico e sanitario impegnato in prima linea nella gestione dell’emergenza. Dopo una prima fase in cui l’intervento è stato rivolto alle regioni più colpite (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte), Hal Allergy, in armonia con la finalità che muove l’azienda, orientata al benessere e al miglioramento della qualità della vita, ha deciso di estendere il raggio di questo servizio di supporto all’intero territorio nazionale, partecipando per quanto è possibile ad un’azione collettiva che vede i professionisti interessati, giorno dopo giorno, prodigarsi instancabilmente in tutto il Paese.

L’obiettivo è quello di offrire un sostegno immediato e gratuito per la gestione dello stress a professionisti tra i più esposti nel fronteggiare questo momento di difficoltà, il cui benessere è fondamentale non solo, come per noi tutti, a livello personale, ma anche nell’esercizio di un’attività lavorativa essenziale rivolte alla collettività.

Il servizio sarà attivo per un mese dal 23 marzo 2020, tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00.

Per usufruirne è sufficiente chiamare il numero 06 69310443, per avere un colloquio immediato, gratuito, senza prenotazione. Il servizio sarà ottemperato dai professionisti Avalon secondo il rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments