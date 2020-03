Prosegue, a Iglesias, l’attività di prevenzione del Covid-19, con il concorso del Corpo dei Vigili del Fuoco

Nel quadro delle attività di prevenzione e contenimento dell’infezione Covid-19, nella città di Iglesias, nella serata di venerdì 27 marzo, grazie all’intervento del Corpo dei Vigili del Fuoco si procederà a svolgere un ulteriore intervento di sanificazione di strade cittadine e di alcune strutture di importanza comunitaria e sanitaria, per mezzo dell’utilizzo di specifici prodotti per la disinfezione.

Gli interventi di sanificazione condotti dai Vigili del Fuoco avranno inizio nella serata di venerdì 27 marzo, a partire dalle ore 21.00, ed interesseranno le zone attigue alle seguenti strutture:

STRUTTURE LOCALITA’

– Farmacia Loc. Monteponi

– Farmacia Frazione Nebida

– Farmacia Via Torino

– Farmacia Via Baudi di Vesme

– Farmacia Corso Matteotti

– Farmacia Via Azuni

– Farmacia Via E. Loi

– Fermate BUS Cavalcaferrovia

– Fermate BUS Via Cappuccini

– Fermate BUS Piazza Sella

– Fermate BUS Piazza Mercato

– Fermate BUS Via XX Settembre

– Fermate BUS Via Cattaneo

– Fermate BUS Frazione Nebida

– Fermate BUS Frazione San Benedetto

– SERT Via Trexenta

– Ufficio Postale Via Mercato Vecchio

– Ufficio Postale Monteponi

– Ufficio Postale Corso Colombo

– Ufficio Postale Via E. Loi

– Ufficio Postale Frazione Nebida

– Amb. G. Medica Frazione Nebida

– Amb. Medico Via Baudi Di Vesme

– Amb. Medico Via Asproni (angolo Via Carducci)

– Amb. Medico Via A. M. De Villa

– Att. Varie Corso Matteotti

– Att. Varie Vie Azuni – Martini

– Att. Varie Via Cagliari

– Att. Varie Via Sarcidano

– Att. Varie Piazza Lamarmora

– Att. Varie Piazza Municipio

Come per gli altri interventi di sanificazione e disinfezione, per consentirne lo svolgimento, a partire dalle ore 21.00 e per le ore immediatamente successive, si chiede ai cittadini di non lasciare parcheggiati gli autoveicoli in prossimità delle zone e delle strutture elencate, di non sostare nei pressi della macchina operativa, di non aprire le finestre delle abitazioni, di non lasciare i panni stesi all’aperto, di non accompagnare gli animali domestici per i bisogni fisiologici e di lavare accuratamente frutta e verdura prima della consumazione.

Nelle settimane successive verranno inserite ulteriori vie cittadine nelle quali eseguire le attività di sanificazione e disinfezione, al fine di garantire la massima copertura per gli interventi.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments