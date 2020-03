Verranno riprorogati per almeno 9 settimane i contratti dei 20 lavoratori della GMS scaduti venerdì scorso

Verranno riprorogati per almeno 9 settimane, fino al 16 maggio 2020, i contratti a tempo determinato dei 20 lavoratori della GMS scaduti venerdì scorso nello stabilimento Sider Alloys di Portovesme. E’ quanto è emerso poco fa al termine della Call Conferenze con l’azienda. La Global Maintenance Service S.r.l., società che opera nel settore delle manutenzioni all’interno dello stabilimento Sider Alloys. alla fine della scorsa settimana aveva comunicato alle segreterie FSM – CISL, FIOM – CGIL, UILM – UIL e FLM UNITI CUB che, a seguito delle recenti decisioni in capo a SiderAlloys Italia S.p.A., non c’erano le condizioni per un rinnovo dei contratti dei lavoratori a tempo determinato.

«L’incontro in videoconferenza del 19 marzo – spiega Rino Barca, rappresentante della FSL CISL – sarà importante per capire il futuro che ci attende. Nel frattempo, da domani, verranno collocati in cassa integrazione straordinaria i lavoratori presenti dentro lo stabilimento e verrà lasciato un presidio di circa 9 unità. State a casa, teniamo duro.»

«A causa della mancanza DPI, vedi mascherine, l’azienda ci ha comunicato che da domani tutte le attività dello stabilimento verranno sospese sia per GMS che per Sider Alloys con un presidio minimo di numero nove unità – si legge in una nota della segreteria e dei delegati Fiom Cgil -. I lavoratori saranno messi in ferie in attesa dell’utilizzo della cassa integrazione che sarà retroattiva. L’azienda ci ha comunicato anche che saranno sanificati tutti i locali ed applicati gli strumenti per la sicurezza dei lavoratori, come detergenti e misurazione della temperatura in ingresso. L’unica attività che continuerà a svolgersi sarà quella sui tetti, svolta dalla società Tecnoprojet.»

«Abbiamo comunicato all’azienda che, pur apprezzando la notizia del rinnovo dei contratti, per noi rimane la priorità della stabilizzazione dei lavoratori interessati – conclude nota della segreteria e dei delegati Fiom Cgil -. Altresì abbiamo fatto notare che in questo momento sarebbe giusto interrompere tutte le attività comprese quelle sui tetti vista la emergenza sanitaria, in attesa dell’espletamento delle nostre richieste.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments