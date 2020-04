Alle 22.00 è iniziato un nuovo intervento di disinfezione virus/batterica mediante umidificazione nelle strade di Iglesias

Alle 22.00 è iniziato un nuovo interventi di disinfezione virus/batterica mediante umidificazione nelle strade di Iglesias.

Nelle strade sotto riportate è importante che la popolazione:

– NON SOSTI NEI PRESSI DELLA MACCHINA OPERATIVA

– NON LASCI LE FINESTRE APERTE

– NON LASCI PANNI STESI

– NON LASCI LIBERI ED ALL’ESTERNO EVENTUALI ANIMALI DOMESTICI

– LAVI FRUTTA E VERDURA PRIMA DEL CONSUMO (SE ESPOSTA ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE)

– TENERE, PER QUANTO POSSIBILE, LE AUTOVETTURE NEL GARAGE O PARCHEGGIO INTERNO

Nelle vie interessate è istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata:

a) Via San Leonardo – dall’intersezione con la via Marghine all’intersezione con la via Della

Regione;

b) Via Cattaneo – dall’intersezione con la via Pintus all’ingresso con il negozio Bricofer;

c) Corso Colombo – dall’intersezione con la via Gioia all’intersezione con la via Pacinotti;

d) Piazza Q. Sella – tutti i quattro lati che costeggiano la piazza;

e) Via Gramsci – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la via Roma;

f) Via Roma – dall’intersezione con la via Gramsci all’intersezione con la via Baudi di Vesme;

g) Via Garibaldi – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la via Antas;

h) Via Veneto – dall’intersezione con la Piazza Mercato all’intersezione con la via XX Settembre;

i) Via XX Settembre – dall’intersezione con la via Roma all’intersezione con la via Garibaldi;

l) Via Oristano – dall’intersezione con la via XXC Settembre all’intersezione con la via Diana;

m) Via Diana – dall’intersezione con la via Oristano all’intersezione con la via Gramsci;

n) Via Isonzo – dall’intersezione con la via Asproni all’intersezione con la via Indipendenza;

o) Via Asproni – dall’intersezione con la via Roma all’intersezione con la via Gorizia;

p) Via Gorizia – dall’intersezione con la via Asproni all’intersezione con la via Piave;

q) Via Antas – dall’intersezione con la via Garibaldi all’intersezione con la via Valverde;

r) Via Valverde – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la via Antas;

s) Via Indipendenza – dall’intersezione con la via Veneto all’intersezione con la via Isonzo;

t) Via Argentaria – parcheggi uffici comunali e provinciali;

u) Via Pacinotti – dall’intersezione con la via Metalla all’intersezione con la via Di Vittorio;

v) Via Pintus – dall’intersezione con la via Cattaneo all’intersezione con la via Goldoni;

w) Via Modena – dall’intersezione con la via Cremona all’intersezione con la via Fiume;

z) Via Venezia – dall’intersezione con la via Genova all’intersezione con la via Argentaria.

NB: LE OPERAZIONI VERRANNO ESEGUITE IN NOTTURNA MA SI RENDE NECESSARIO MANTENERE IL DIVIETO DI SOSTA SINO ALLE ORE 12.00 DEL 16/04/2020.

Ricordiamo inoltre che nelle ore notturne di giovedì 16/04 e venerdì 17/04 i Vigili del fuoco saranno impegnati nella sanificazione delle seguenti vie/zone:

Farmacia – Monteponi

Farmacia – Nebida

Farmacia – Via Torino

Farmacia – Corso Matteotti

Farmacia -Via Azuni

Rosa Del Marganai – Via C. A. Dalla Chiesa

Casa Serena – Corso Colombo

Fermate BUS – Cavalcaferrovia

Fermate BUS – via Cappuccini

Fermate BUS- Piazza Sella

Fermate BUS – Piazza Mercato

Fermate BUS – Via XX Settembre

Fermate BUS – Via Cattaneo

Fermate BUS – Fraz. Nebida

Fermate BUS – Fraz. San Benedetto

SERT – Via Trexenta

Ufficio Postale -Via Mercato Vecchio

Ufficio Postale – Monteponi

Ufficio Postale – Corso Colombo

Ufficio Postale Fraz. – Nebida

Tutti i Supermercati – Vie varie

Ambulatorio Guardia Medica -Fraz. Nebida

Ambulatorio Medico- Via Asproni angolo via Carducci

Ambulatorio Medico – Via A. M. De Villa

Attività varie – Corso Matteotti

Attività varie -Via Azuni – Martini

Attività varie – Via Cagliari

Attività varie – Via Sarcidano

Attività varie – Piazza Lamarmora

Attività varie – Piazza Municipio

Attività varie – Via Cavour

Attività varie – Via Carrara

