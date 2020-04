Anche oggi, per il sesto giorno consecutivo, nessun caso positivo al Covid-19 nella provincia del Sud Sardegna (il totale resta fermo a 86). E’ stata una giornata positiva anche per la provincia di Nuoro, dove dopo due giorni in cui sono stati riscontrati complessivamente 7 casi di positività al virus, oggi non è emerso nessun nuovo caso (il totale è rimasto così fermo a 74); per la Città Metropolitana di Cagliari, dove è stato riscontrato 1 solo nuovo caso (il totale è ora di 218) e per la provincia di Sassari, dove i nuovi casi sono stati 2 che portano il totale a 798. La situazione più critica oggi è emersa nella provincia di Oristano, dove sono stati riscontrati ben 10 casi positivi che portano il totale a 52. I 13 casi di positività riscontrati oggi in Sardegna portano il totale a 1.228.

L’altro dato positivo è il numero invariato dei decessi per il terzo giorno consecutivo: 86.

Sono scesi sia il numero dei pazienti ricoverati con sintomi, 115 (ieri erano 117) sia quello dei ricoverati in terapia intensiva, 21 (ieri erano 22). In caso anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, 718 (ieri erano 725) e quello degli attualmente positivi, 854 (ieri erano 864). E’ cresciuto il numero dei pazienti dimessi/guariti, 288 (ieri erano 265).

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments