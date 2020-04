COME E QUANDO PROCEDERE AL CAMBIO DEI CERCHIONI IN LEGA

Le proposte dei cerchi per le varie automobili sono innumerevoli in commercio.

I cerchi in lega hanno sicuramente una qualità notevole, rendono l’automobile esteticamente più bella, le danno un tocco di eleganza maggiore, questo nonostante il diametro e la configurazione dei raggi che compongono ogni cerchione.

Oggi come oggi l’assortimento di cerchioni in lega è davvero vasto, per ogni tipologia di automobile si potrà trovare il cerchione più adatto; dal fuoristrada alla berlina, dal monovolume alla station wagon affinché la stessa automobile abbia un design particolare. In commercio si potranno trovare diversi modelli con design differenti da adattare ad ogni tipologia di automobile. Sul sito webpneumatici.it si potrà trovare la soluzione migliore per la propria automobile.

Dobbiamo ora comprendere meglio in quali casi sarà possibile procedere con l’acquisto di cerchioni in lega che saranno maggiorati rispetto agli pneumatici normalmente montati. Nell’ottobre 2015 è stato emanato un decreto, il cosiddetto decreto ruote. Questo decreto ha cambiato la normativa per quanto concerne la parte relativa all’omologazione delle ruote ed installazione. Il decreto autorizza il montaggio di ruote diverse da quelle originariamente previste dall’azienda produttrice, unica condizione è che i cerchioni abbiano la dicitura di omologazione Europea ECE 124 o NAD.

Diamo uno scorcio ora alla procedura che occorre mettere in atto se l’automobilista desidera cambiare tutto il sistema ruote, quindi sia le gomme sia i cerchioni in lega; prima di tutto bisognerà che la propria automobile rientri nell’elenco delle automobili per le quali è prevista l’omologazione. Basterà recarsi per questa operazione dal proprio gommista di fiducia che saprà sicuramente come e cosa fare. Appena terminato il lavoro il gommista sarà obbligato a consegnare all’automobilista un certificato di conformità, il cosiddetto NAD, non è altro che una autocertificazione che dichiara che il montaggio è stato eseguito in modo corretto e previsto dalla legge.

Se si optasse invece per il montaggio di un sistema ruota maggiorata bisognerà obbligatoriamente aggiornare il libretto di circolazione. Per aggiornarlo sarà sufficiente effettuare il pagamento di due bollettini postali uno da € 25.00 e l’altro da € 16.00 e con le ricevute recarsi presso gli uffici della competente Motorizzazione per procedere con l’aggiornamento del libretto di circolazione. Occorrerà anche presentare contestualmente alle ricevute i due certificati che saranno stati rilasciati dal gommista al termine del lavoro.

Un procedimento sicuramente un po’ macchinoso ma che ne varrà la pena affinché la propria automobile abbia un aspetto lussuoso.

