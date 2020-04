Emanuele Cani (PD): «Siamo preoccupati per i 5 casi di Coronavirus al Call center Comdata di Cagliari»

«Apprendiamo di nuovi casi postivi nel sito Comdata di Cagliari che salgono a 5. In una sede dove lavorano più di 500 persone. Con grande rammarico ci troviamo a rilevare una grave situazione che era prevedibile e che avevamo già denunciato.»

Lo scrive, in una nota, Emanuele Cani, segretario regionale del Partito democratico.

«Nonostante il lavoro incessante degli RSU di SLC Cgil, FISTel Cisl e Uilcom Uil, in una corsa contro il tempo per scongiurare l’alto rischio di contagio, le soluzioni adottate dall’azienda per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, sono arrivate con un ingiustificato ritardo e nel contempo rivelate blande e inadeguate – aggiunge Emanuele Cani –. Ci risulta che gli RSU abbiano più volte chiesto di redistribuire i carichi di lavoro e di incentivare lo smart working su tutte le commesse nelle quali i committenti si erano resi disponibili; questo insieme all’utilizzo degli strumenti previsti negli accordi Governo – Sindacati (congedi parentali, accesso al fondo di solidarietà) avrebbero mitigato il rischio già alto di contagio, diminuendo il numero degli operatori contemporaneamente presenti in turno, in ogni area lavorativa.

Alla data odierna registriamo una pericolosa crescita di positività al Covid-19, con almeno 5 casi di operatori contagiati e altri colleghi e rispettive famiglie in quarantena; l’atteggiamento dall’azienda di vigile attesa si è rivelato deleterio e pericoloso per la salute dei lavoratori e dei loro familiari, creando le condizioni per un focolaio incontrollato.»

«Il PD esprime la sua forte preoccupazione per la sicurezza dei lavoratori di questo call center e dei numerosi altri presenti nel territorio della Sardegna.

Per questo motivo chiediamo che siano applicate tutte le misure previste dai decreti in vigore. Siamo vicini ai lavoratori contagiati e a quelli posti in quarantena, augurando loro e ai familiari una pronta guarigione – conclude Emanuele Cani -. Il lavoro e la salute dei lavoratori non possono essere mai posti in contrapposizione; gli interessi economici pur legittimi, non possono soverchiare le tutele sulla salute dei lavoratori.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments