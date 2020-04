Gli interventi delle istituzioni Ue per l’emergenza Coronavirus

Le azioni messe in campo dall’Unione europea per far fronte alla crisi sanitaria ed economica saranno al centro del seminario in diretta web organizzato da Parlamento e Commissione europea, con la collaborazione dell’agenzia FASI, in programma per venerdì 3 aprile.

Dagli interventi dalla Banca centrale europea alla sospensione del Patto di stabilità passando per il Coronavirus Response Investment Initiative. A cominciare dalle 11.30 di venerdì 3 aprile funzionari europei ed esperti del settore entreranno nel dettaglio dell’ampio ventaglio di aiuti che le istituzioni hanno messo in campo per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica.

Prenderanno parte al dibattito:

Carlo Corazza , responsabile del Parlamento europeo in Italia

, responsabile del Parlamento europeo in Italia Lauro Panella , Parlamento europeo

, Parlamento europeo Vito Borrelli , capo facente funzioni della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

, capo facente funzioni della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Raffaele Rinaldi , responsabile Ufficio credito e sviluppo – ABI

, responsabile Ufficio credito e sviluppo – ABI Sergio Silva Barradas , responsabile pianificazione e coordinamento commerciale – Cassa depositi e prestiti

, responsabile pianificazione e coordinamento commerciale – Cassa depositi e prestiti Giuseppe Bronzino , Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari – MISE

, Autorità di gestione dei programmi operativi comunitari – MISE Adelaide Mozzi , consigliere per la governance economica – Commissione europea in Italia

, consigliere per la governance economica – Commissione europea in Italia Marco Santarelli, responsabile comunicazione Italia – BEI

