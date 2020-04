Iglesias: il calendario dei prossimi interventi di sanificazione e disinfezione delle vie cittadine per la prevenzione del Covid-19

Nel quadro delle attività di prevenzione e contenimento dell’infezione Covid-19, nella città di Iglesias, dopo gli interventi dei scorsi giorni scorsi, nelle giornate di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, si procederà a svolgere un nuovo intervento di sanificazione delle strade cittadine per mezzo di getto di vapore ad elevata temperatura e di disinfezione virus/batterica mediante umidificazione.

L’intervento di sanificazione con getto forzato di vapore, verrà effettuato nelle strade cittadine come di seguito riportato:

– Lunedì 20 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 in:

* Piazza Quintino Sella – tutti i quattro lati che costeggiano la piazza;

* Via Gramsci – dall’intersezione con la Piazza Quinitno Sella, all’intersezione con la Via Roma;

* Via Roma – dall’intersezione con la Via Gramsci all’intersezione con la Via Baudi di Vesme;

* Via Garibaldi – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la Via Antas;

* Via Diana – dall’intersezione con la Via Oristano all’intersezione con la Via Gramsci;

* Via Baudi di Vesme;

* Via Valverde – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la Via Antas;

* Via Antas – dall’intersezione con la Via Garibaldi all’intersezione con la Via Valverde.

– Martedì 21 aprile dalle ore 7.00 alle ore 14.00 in:

* Via Isonzo – dall’intersezione con la Via Asproni all’intersezione con la Via Indipendenza;

* Via Gorizia – dall’intersezione con la Via Asproni all’intersezione con la Via Piave;

* Parcheggio comunale Via Isonzo;

* Piazza d’Armi;

* Via XX Settembre – dall’intersezione con la Via Roma all’intersezione con la Via Fiume;

* Via Oristano – dall’intersezione con la Via XX Settembre all’intersezione con la Via Diana

* Ingresso Rosa del Marganai.

– Mercoledì 22 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 in:

* Via Gioia – dall’intersezione con il Corso Colombo alla rotonda della Via Pacinotti

* Piazza San Pio X;

* Sagrati delle Chiese.

Al fine di consentire gli interventi, nelle date e negli orari indicati, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

L’intervento di disinfezione virus/batterica, mediante umidificazione, verrà effettuato la notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, come di seguito riportato:

– Via San Leonardo – dall’intersezione con la Via Marghine all’intersezione con la Via della Regione;

– Via Cattaneo – dall’intersezione con la Via Pintus all’ingresso con il negozio Bricofer;

– Corso Colombo – dall’intersezione con la Via Gioia all’intersezione con la Via Pacinotti;

– Piazza Quintino Sella – tutti i quattro lati che costeggiano la piazza;

– Via Gramsci – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la Via Roma;

– Via Roma – dall’intersezione con la Via Gramsci all’intersezione con la Via Baudi di Vesme;

– Via Garibaldi – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la Via Antas;

– Via Veneto – dall’intersezione con la Piazza Mercato all’intersezione con la Via XX Settembre;

– Via XX Settembre – dall’intersezione con la Via Roma all’intersezione con la Via Garibaldi;

– Via Oristano – dall’intersezione con la Via XX Settembre all’intersezione con la Via Diana;

– Via Diana – dall’intersezione con la Via Oristano all’intersezione con la Via Gramsci;

– Via Isonzo – dall’intersezione con la Via Asproni all’intersezione con la Via Indipendenza;

– Via Asproni – dall’intersezione con la Via Roma all’intersezione con la Via Gorizia;

– Via Gorizia – dall’intersezione con la Via Asproni all’intersezione con la Via Piave;

– Via Antas – dall’intersezione con la Via Garibaldi all’intersezione con la Via Valverde;

– Via Valverde – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la Via Antas;

– Via Indipendenza – dall’intersezione con la Via Veneto all’intersezione con la Via Isonzo;

– Via Argentaria – parcheggi uffici comunali e provinciali;

– Via Pacinotti – dall’intersezione con la Via Metalla all’intersezione con la Via Di Vittorio;

– Via Pintus – dall’intersezione con la Via Cattaneo all’intersezione con la Via Goldoni;

– Via Modena – dall’intersezione con la Via Cremona all’intersezione con la Via Fiume;

– Via Venezia – dall’intersezione con la Via Genova all’intersezione con la Via Argentaria;

Per la disinfezione virus/batterica delle strade cittadine mediante umidificazione, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 22.00 di mercoledì 22 aprile alle ore 12.00 di giovedì 23 aprile, ed inoltre i cittadini sono invitati a non sostare nei pressi della macchina operativa, a non aprire le finestre delle abitazioni, a non lasciare i panni stesi all’aperto, a non accompagnare gli animali domestici per i bisogni fisiologici e a lavare accuratamente frutta e verdura prima della consumazione.

