La Garante per l’Infanzia e l’adolescenza Grazia Maria De Matteis sollecita la Regione ad adottare misure per i minori

In una lettera inviata al Governatore Christian Solinas ed all’assessore della Sanità Mario Nieddu, in particolare, Grazia Maria De Matteis si è soffermata«Si tratta di adolescenti –-, che in alcuni casi sono figli di genitori risultati positivi e senza familiari di riferimento per un affido temporaneo. Per questi e per tutti i minori in comunità, vanno attivati percorsi specifici così come si raccomandano sia la distribuzione dei Dpi che la riorganizzazione degli spazi nelle strutture, ove si rendesse necessaria. E’ inoltre importante –-, che tutti gli interventi siano realizzati in un quadro di coordinamento efficace del sistema pubblico, regionale e non, che deve vedere coinvolti i sanitari di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i servizi sociali comunali.»Altro argomento sollevato dalla Garante, è quello delle conseguenze profonde che l’epidemia Covid-19 ha avuto ed ha sul diritto allo studio degli adolescenti sardi e sui loro rapporti con il sistema educativo regionale. L’introduzione della “didattica a distanza” ha aperto senz’altro prospettive nuove ed interessanti ma in questa prima fase, secondo Grazia Maria De Matteis, presenta importanti criticità nella sua applicazione concreta su tutto il territorio regionale e “lascia indietro” proprio minori appartenenti a famiglie già socialmente ed economicamente fragili. Per questo la Garante, che ha scritto agli assessori della Pubblica istruzione, degli Affari generali ed all’Anci, auspica un intervento articolato della Regione e dei Comuni (per lo sviluppo delle reti wi-fi). I problemi fin qui emersi (sia dalle rilevazioni dell’Ufficio scolastico regionale che dell’associazione Save the Children) riguardano infatti la disponibilità di Pc e/o Tablet e di connessioni efficienti, la “copertura” di alcune realtà marginali e la difficoltà per molte famiglie ad accompagnare gli alunni nell’utilizzo dei nuovi strumenti.

