L’assessore regionale del Lavoro al ministro del Lavoro: «Si semplifichino le procedure per gli ammortizzatori sociali in deroga»

L’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, ieri ha scritto al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, per sollecitare una semplificazione delle procedure per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga applicabili in Aree di crisi industriale complessa per l’annualità 2020.

«La presente per informare che il 7 aprile, sentita l’INPS regionale, ho sottoscritto il verbale di Intesa con le Organizzazioni Sindacali per garantire ai lavoratori e alle imprese interessate, operanti all’interno della aree di crisi industriale complessa, l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga anche per la corrente annualità. Nell’ambito della discussione preliminare alla sottoscrizione del verbale sono emerse diverse criticità che di seguito ho assunto il compito di rappresentarLe. Pertanto, rappresentata e condivisa la necessità di procedere con la massima tempestività all’erogazione delle indennità e dei trattamenti, a questo fine sarebbe necessaria una semplificazione delle procedure, è stata rilevata l’insufficienza delle risorse immediatamente disponibili.»

«Da una previsione prudenziale – ha aggiunto Alessandra Zedda – le assegnazioni garantiscono l’accesso ai benefici fino al prossimo mese di settembre. Si stima, infatti, che per il corrente anno la necessità sia pari a non meno di 16 milioni di euro, a fronte di una disponibilità assegnata pari a euro 13.471.570,30. Inoltre, appare opportuno rilevare anche come in tutti gli interventi di sostegno economico previsti dai recenti decreti legge il valore sia considerevolmente più alto di quello riconosciuto ai lavoratori in terza e quarta proroga inseriti nel bacino della mobilità in deroga, di gran lunga inferiore a qualsiasi altra forma di sostegno al reddito, incluse le misure previste per il Covid-19. Certa che Ella comprenderà l’esigenza di equiparare tali misure di sostegno al reddito – ha concluso Alessandra Zedda -, sono a chiederLe la possibilità di introdurre una modifica normativa e, in accordo con l’INPS, provvedere al recupero delle somme giacenti per l’erogazione della mobilità in deroga degli anni precedenti, ma mai erogate ai lavoratori per l’intera somma trasferita dal ministero del Lavoro. Sarà, comunque mia cura sottoporre la questione anche a livello di coordinamento degli Assessorati competenti in materia di lavoro, per avviare nel senso del ragionamento posto la necessaria ed opportuna valutazione in vista di una possibile e conseguente condivisione e sostegno.»

