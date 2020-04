L’associazione InformaGiovani ha annullato la stagione dei campi di volontariato 2020 per l’emergenza Covid-19

Sin dalla sua fondazione, l’Associazione InformaGiovani si è impegnata nel valorizzare la mobilità internazionale e il volontariato come strumenti per supportare le comunità locali e per offrire a migliaia di giovani la possibilità di vivere esperienze dal forte impatto educativo, civico e interculturale in Italia e all’estero.

Abbiamo sempre pensato al volontariato come un potente strumento per costruire il senso dell’essere parte attiva di una comunità globale.

In questi giorni in Europa e nel mondo, a causa della diffusione del Covid-19, le nostre città, le nostre regioni, le nostre comunità locali e nazionali stanno vivendo gravi lutti ed una crisi senza precedenti.

Le misure di contenimento adottate hanno e avranno un impatto non solo a livello personale, ma anche a livello economico e sociale che durerà nel tempo.

Gli sforzi compiuti finora per contenere l’epidemia, così come i sacrifici personali di chi ogni giorno si trova di fronte all’emergenza negli ospedali o nell’assistenza alle persone più fragili o emarginate non devono essere vanificati dall’anteporre le scelte dei singoli alle esigenze della comunità.

Per questi motivi, lo staff e i volontari di InformaGiovani hanno deciso di annullare la stagione dei campi internazionali 2020.

Naturalmente, ci dispiace non poter offrire ai nostri partner in Italia la possibilità di ospitare i volontari e quindi realizzare importanti attività e progetti di grande valenza sociale.

Naturalmente ci dispiace di non poter offrire ai nostri volontari, ragazzi e ragazze, la possibilità di prendere parte alle iniziative che finora hanno caratterizzato il nostro impegno come associazione.

La nostra attività di programmazione e progettazione non si ferma.

Torneremo presto.

