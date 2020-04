Le proposte di sei consiglieri di minoranza per il rilancio economico di Iglesias post Covid-19

Sei consiglieri di minoranza del comune di Iglesias, Federico Garau, Francesca Tronci, Bruna Moi, Luigi Biggio, Simone Saiu ed Alberto Cacciarru, hanno presentato proposte per il rilancio economico dopo il Covid-19.

«Preso atto del fatto che a breve inizierà la cosiddetta “Fase 2”, nella quale diverse attività commerciali potranno riprendere il pieno svolgimento della loro attività, ma, soprattutto, preso atto del fatto che tale riapertura arriva dopo un periodo di grande sofferenza economica da parte degli esercenti della nostra città, visto e considerata la mancanza, ad oggi, di interventi personali da parte della nostra Amministrazione, la quale a parte gli stanziamenti realizzati grazie agli interventi di Stato e Regione, non ha prodotto iniziative utili alla città – spiegano Federico Garau, Francesca Tronci, Bruna Moi, Luigi Biggio, Simone Saiu ed Alberto Cacciarru -, riteniamo doveroso intervenire personalmente e richiedere l’esonero completo per l’anno in corso per quanto concerne la TOSAP (Tassa sull’occupazione del suolo per le aree pubbliche) di tutte le attività commerciali e la possibilità di un ampliamento delle metrature concesse, con la clausola di poter anche prendere in carico la custodia e l’abbellimento di eventuali fioriere o aiuole in prossimità delle proprie attività commerciali.»

«L’iniziativa nasce per due motivi, il primo perché è dovere morale dell’amministrazione stare al fianco delle attività cittadine, vero cuore pulsante dell’economia cittadina ed in secondo per il semplice fatto che gli esercenti, prendendosi cura dell’arredo urbano in prossimità della propria attività, saranno partecipi del rilancio turistico cittadino che in questo periodo avrà bisogno dell’aiuto di tutti noi – aggiungono Federico Garau, Francesca Tronci, Bruna Moi, Luigi Biggio, Simone Saiu ed Alberto Cacciarru -. Riteniamo doveroso proporre alla nostra amministrazione la possibilità di concedere l’esonero completo della tassa TOSAP a tutte le nostre attività cittadine, le stesse che hanno attraversato un periodo di grande difficoltà economica. È dovere della politica stare al fianco di tutti i nostri cittadini, oggi più che mai le attività commerciali locali hanno bisogno di tutto il nostro sostegno. Non dimentichiamoci che proprio loro sono il cuore pulsante dell’economia cittadina, vera motrice del nostro turismo locale.»

«Avanziamo questa proposta in quanto spaventati dal silenzio della nostra amministrazione, la quale aiuti di Stato a parte, ancora non ha avanzato, né condiviso con il consiglio comunale, le eventuali strategie previste per il rilancio cittadino post pandemia – concludono Federico Garau, Francesca Tronci, Bruna Moi, Luigi Biggio, Simone Saiu ed Alberto Cacciarru -. Speriamo che, esattamente come da noi richiesto, possa essere convocato il Consiglio comunale dedicato all’emergenza Covid-19 dove possano essere presentate e discusse tutte le iniziative rivolte al bene della nostra città.»

