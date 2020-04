L’Ordine professionale delle Assistenti sociali: «L’applicazione della delibera regionale sulle misure per il Covid-19 sta generando problemi»

Nella tarda serata di ieri l’Ordine professionale delle Assistenti sociali, in rappresentanza di tutti e tutte le assistenti sociali, ha presentato una nota interlocutoria nei confronti della Regione Sardegna in merito alla gestione delle “Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2”.

«Al contrario di quanto annunciato dal presidente della Regione e di quanto richiesto ai Comuni, chiamati “entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente deliberazione” a pubblicare l’avviso, provvedere a stilare l’elenco dei beneficiari e trasmettere il fabbisogno alla Direzione generale delle Politiche Sociali, l’attuazione e la realizzazione della misura certamente non sarà così lineare, in quanto si deve, infatti, obbligatoriamente confrontare con la molteplicità delle fattispecie di bisogno che questa emergenza sta creando, nonché della compatibilità con le altre misure messe in campo dal Governo Nazionale e regionale, prima e durante l’emergenza – si legge in una nota -. Ciò sta generando non pochi problemi a tutti i professionisti e professioniste impegnati a confrontarsi con Linee guida sintetiche, modulistica incompleta e chiarimenti in continua modifica ed integrazione, ma soprattutto ai cittadini che si trovano a presentare l’istanza di ammissione al beneficio senza conoscere realmente i requisiti necessari per l’accesso.»

«Una situazione confusa ed in continuo mutamento di cui i professionisti ed i cittadini, già gravemente danneggiati dalla situazione, non hanno bisogno – aggiunge l’Ordine professionale delle Assistenti sociali -. Il nostro welfare regionale dovrà attrezzarsi e modificarsi secondo un assetto “da dopoguerra” e non può pensare di fare a meno della nostra, come di tutte le professioni sociali nella ricostruzione, a partire da questi primi interventi.»

«Per questo motivo – conclude la nota – il nostro Ordine ha ritenuto importante segnalare tali difficoltà applicative, ponendosi a completa disposizione della Regione per offrire tutto il supporto tecnico operativo nella gestione della connessa ed inevitabile emergenza sociale generata dal Covid-2019 e che si presume, purtroppo, si presenterà in modo dirompente nel breve periodo.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments