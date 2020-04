Nessuno caso positivo al Covid-19 in 4 province sarde, 8 casi a Cagliari, 7 i decessi nelle ultime 24 ore. E’ il bilancio di una giornata sicuramente positiva per il sensibile calo dei casi di contagio al Coronavirus ma al tempo stesso triste, perché sono morte altre 7 persone ed il numero complessivo dei decessi in Sardegna sale a 93.

Nessun caso positivo nella provincia di Sassari, come non accadeva dall’inizio dell’emergenza che ha registrato una crescita notevole di casi nel capoluogo e in molti dei centri della stessa Provincia (complessivamente 798). Nessun caso positivo nella provincia di Nuoro, per il secondo giorno consecutivo (totale 74), e ad Oristano, dove ieri erano stati riscontrati ben 10 casi (totale 52). Nessun caso positivo anche oggi nei 107 Comuni della provincia del Sud Sardegna (totale 86) che hanno raggiunto la settimana piena priva di casi positivi, segnale evidente di un sensibile passo avanti verso il ritorno alla normalità, anche se ancora non completamente rassicurante e non tale da indurre ad un assai prematuro e pericoloso allentamento delle misure di contrasto e prevenzione.

Nelle ultime 24 ore in Sardegna sono stati eseguiti 558 tamponi, 89 più di ieri. E’ diminuito il numero dei pazienti ricoverati con sintomi, 112 (ieri erano 115); è stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, 21; in calo anche il numero delle persone in isolamento domiciliare, 704 (ieri erano 718); sono 306 i pazienti dimessi/guariti (ieri erano 288).

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments