Nuova ordinanza del sindaco di Iglesias in tema di prevenzione e contenimento delle infezioni Covid-19

Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni contenute nei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri e alla normativa regionale, in tema di prevenzione e contenimento delle infezioni Covid-19, in continuità con le ordinanze n. 36, 37 e 43, rispettivamente del 10 marzo, del 12 marzo e del 6 aprile 2020, il sindaco di Iglesias ordina che i provvedimenti adottati nelle due ordinanze siano prorogati fino alla data del 3 maggio 2020, riservandosi di procedere ad ulteriori proroghe in ottemperanza alle prescrizioni ministeriali, regionali, e considerando l’evolversi della situazione sanitaria.

Vengono prorogate fino al 3 maggio:

– la sospensione dell’apertura al pubblico dei cimiteri di Iglesias e della frazione di Nebida, consentendo unicamente le operazioni di tumulazione/inumazione, senza corteo funebre al seguito, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

Inoltre, all’interno del cimitero, l’accompagnamento del feretro verso il luogo della sepoltura potrà avvenire esclusivamente con la partecipazione dei familiari più stretti del defunto.

– La sospensione dei mercati all’aperto (mercatino del lunedì in via Pacinotti, mercatino dell’hobbistica in Piazza Sella, Mercatino Coldiretti presso il Parco delle Rimembranze) e di tutta l’attività di commercio ambulante in forma itinerante che ha luogo normalmente per le vie cittadine e nelle frazioni.

– La sospensione del commercio effettuato, in Città e nelle frazioni, per mezzo di distributori automatici, salva la possibilità, per il relativo gestore, di predisporre un’organizzazione tale da garantire l’accesso al distributore automatico che rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

– L’istituzione del divieto di sosta, di fronte a tutte le farmacie e parafarmacie, in città e nelle frazioni, per uno spazio equivalente a 3 stalli di parcheggio.

– Inoltre viene prorogata la chiusura al pubblico dell’ecocentro comunale e la sospensione della distribuzione dei kit di buste per la raccolta differenziata fino al 31/07/2020, salvo ulteriori disposizioni.

Con riferimento alla sospensione dei servizi di assistenza e cura estetica alle persone, esclusa quella socio-sanitaria, offerti in cttà e frazioni (a titolo di esempio: parrucchieri, barbieri, acconciatori, tatuatori, estetisti, centri estetici e truccatori), non vi è motivo di intervenire con ordinanza sindacale per la proroga, in quanto i divieti di esercizio, per queste ultime attività, sono imposti direttamente dai provvedimenti governativi attualmente vigenti.

