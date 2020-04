Oggi l’Ordine Professioni Infermieristiche ha avviato la produzione di 5.000 mascherine protettive pediatriche

Oggi l’Ordine Professioni Infermieristiche ha avviato la produzione di ulteriori 5.000 mascherine protettive in tessuto cotone e polipropilene, ma questa volta per la distribuzione e nella disponibilità di cittadini di età pediatrica e scolare del Sulcis Iglesiente.

Come realizzato con l’ampio gradimento e successo della precedente iniziativa per la produzione e la distribuzione ai cittadini, istituzioni, associazioni, infermieri e operatori della sanità pubblica e privata, ospedaliera e territoriale di 20.000 mascherine protettive, nella lotta al CoViD 19 ancora una volta scegliamo l’ambito della fattibilità, producendo nel nostro territorio quanto utile ai cittadini in età pediatrica e scolare, ad oggi costretta al proprio domicilio e quindi con movimenti abbastanza limitati e controllabili, ma che dal 4 maggio prossimo, con la fine progressiva del lock down sarà libera di muoversi più agevolmente, bambini, scolari, ragazzi e studenti che non possiamo pensare di non proteggere dal virus e con attività di educazione sanitaria affinchè non divengano essi stessi veicolo di contagio.

Agire anche per i ragazzi e i bambini significa provare a proteggere la loro salute, con senso di responsabilità e con un gesto di attenzione dall’alto profilo comunicativo, emotivo, di sanità pubblica: «Stiamo pensando anche a voi e alla vostra libertà di movimento nel rispetto del momento».

Le mascherine protettive in tessuto e spundbond-polipropilene sono confezionate da sarte artigiane volontarie del comune di Sant’Antioco e distribuite GRATUITAMENTE e direttamente dall’OPI Carbonia Iglesias ai pediatri di libera scelta, nei distretti scolastici, alle associazioni, nei luoghi di lavoro e delle risposte di cura e assistenza per utenti in età pediatrica.

Per il sostegno all’iniziativa, è aperta la raccolta di piccole donazioni utili per l’acquisto dei tessuti e dei materiali necessari alla produzione e consegna ai piccoli cittadini.

