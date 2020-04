Portoscuso e il Sulcis piangono Livio Rivano, carabiniere, sportivo e consigliere comunale, scomparso all’età di 71 anni

In questi giorni di Primavera caratterizzati dalla paura di un nemico invisibile che ha fatto e continua a fare ogni giorno tante vittime, ci costringe ad un isolamento forzato e limita ai minimi termini i contatti tra le persone, tutto accade in un’atmosfera surreale, anche gli eventi più tristi.

Stamane è arrivata la notizia della prematura scomparsa di Livio Rivano, 71 anni, carabiniere in pensione, grande sportivo, già consigliere comunale di Portoscuso, amante del mare e di tutto ciò che gli ruota attorno, persona di grande umanità.

Conoscevo Livio Rivano da moltissimi anni, sapevo di godere della sua stima che non perdeva mai occasione di dimostrarmi ogni qualvolta ci si incontrava, era quasi sempre di buonumore, con il sorriso sul volto.

Le limitazioni imposte dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri e dalle ordinanze del presidente della Regione, purtroppo, non consentiranno agli amici e conoscenti di partecipare alla cerimonia funebre, ma idealmente, l’intera comunità di Portoscuso e del Sulcis, dove aveva tantissimi amici, saranno al suo fianco per accompagnarlo in quest’ultimo viaggio.

Per ricordarlo, riporto quanto ha scritto stamane il sindaco di Portoscuso, Giorgio Alimonda, nella pagina facebook “Portoscuso Insieme”, con allegate due fotografie: una risalente al periodo dell’esperienza maturata in Consiglio comunale, l’altra con un amico su una barca a vela…

Giampaolo Cirronis

«Ci ha lasciati questa notte Livio, un carissimo amico, non solo personale ma di tutta la nostra Comunità. Non perdeva occasione per dare, con giovialità e simpatia, suggerimenti e spunti per il migliorare e far fare bella figura alla sua Portoscuso. Una cittadina che non ha mai voluto abbandonare anche quando da Carabiniere, dopo le sue esperienze sportive di alto livello, aveva preso servizio a Cagliari e dove, molto stimato per il suo delicato e importante servizio, si recava giornalmente per tanti anni.

Appassionatissimo di sport, dopo essere stato atleta olimpionico, unico caso fino ad oggi a Portoscuso, si è dedicato in particolare alla pratica e alla promozione del nuoto, della corsa e della vela, sua grande passione.

Lo ricordiamo e lo ringraziamo anche per il suo contributo da amministratore comunale e di persona sempre attiva, specialmente in ambito sportivo, dove non mancava mai il suo apporto con la sua carica e capacità di organizzatore di eventi, competizioni agonistiche e di richiamo turistico sportivo.

Livio mi mancherà e ci mancherà tantissimo, un forte abbraccio e sentite condoglianze alla sua cara famiglia, alla moglie ed ai figli che ha amato moltissimo.»

Giorgio Alimonda

