Proseguono, a Iglesias, gli interventi di sanificazione e disinfezione delle vie cittadine

Nel quadro delle attività di prevenzione e contenimento dell’infezione Covid-19, nella città di Iglesias, dopo gli interventi degli scorsi giorni, nelle giornate di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, si procederà a svolgere il secondo degli interventi di sanificazione delle strade cittadine per mezzo di getto di vapore ad elevata temperatura e di disinfezione virus/batterica mediante umidificazione.

L’intervento di sanificazione, da effettuarsi con getto forzato di vapore verrà effettuato nelle strade cittadine come di seguito riportato:

– Lunedì 6 aprile, dalle ore 07:00 alle ore 14:00 in:

* Piazza Quintino Sella – tutti i quattro lati che costeggiano la piazza;

* Via Gramsci – dall’intersezione con la Piazza Q. Sella, all’intersezione con la Via Roma;

* Via Roma – dall’intersezione con la Via Gramsci all’intersezione con la Via Baudi di Vesme;

* Via Garibaldi – dall’intersezione con la Piazza Q. Sella all’intersezione con la Via Antas;

* Via Diana – dall’intersezione con la Via Oristano all’intersezione con la Via Gramsci;

* Via Baudi di Vesme;

* Via Valverde – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la Via Antas;

* Via Antas – dall’intersezione con la Via Garibaldi all’intersezione con la Via Valverde.

– Martedì 7 aprile dalle ore 7.00 alle ore 14.00 in:

* Via Isonzo – dall’intersezione con la Via Asproni all’intersezione con la via Indipendenza;

* Via Gorizia – dall’intersezione con la Via Asproni all’intersezione con la Via Piave;

* Parcheggio comunale via Isonzo; Piazza d’Armi;

* Via XX Settembre – dall’intersezione con la Via Roma all’intersezione con la Via Fiume;

* Via Oristano – dall’intersezione con la Via XX Settembre all’intersezione con la Via Diana

* Ingresso Rosa del Marganai.

– Mercoledì 8 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 in:

* Via Gioia – dall’intersezione con il Corso Colombo alla rotonda della via Pacinotti

* Piazza San Pio X;

* Sagrati delle Chiese.

Al fine di consentire gli interventi, nelle date e negli orari indicati, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

L’intervento di disinfezione virus/batterica, mediante umidificazione, verrà effettuato la notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, come di seguito riportato:

– Via San Leonardo – dall’intersezione con la via Marghine all’intersezione con la Via della Regione;

– Via Cattaneo – dall’intersezione con la Via Pintus all’ingresso con il negozio Bricofer;

– Corso Colombo – dall’intersezione con la Via Gioia all’intersezione con la Via Pacinotti;

– Piazza Quintino Sella – tutti i quattro lati che costeggiano la piazza;

– Via Gramsci – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la Via Roma;

– Via Roma – dall’intersezione con la Via Gramsci all’intersezione con la Via Baudi di Vesme;

– Via Garibaldi – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la Via Antas;

– Via Veneto – dall’intersezione con la Piazza Mercato all’intersezione con la Via XX Settembre;

– Via XX Settembre – dall’intersezione con la Via Roma all’intersezione con la Via Garibaldi;

– Via Oristano – dall’intersezione con la Via XX Settembre all’intersezione con la Via Diana;

– Via Diana – dall’intersezione con la Via Oristano all’intersezione con la Via Gramsci;

– Via Isonzo – dall’intersezione con la Via Asproni all’intersezione con la Via Indipendenza;

– Via Asproni – dall’intersezione con la Via Roma all’intersezione con la Via Gorizia;

– Via Gorizia – dall’intersezione con la Via Asproni all’intersezione con la Via Piave;

– Via Antas – dall’intersezione con la Via Garibaldi all’intersezione con la Via Valverde;

– Via Valverde – dall’intersezione con la Piazza Quintino Sella all’intersezione con la Via Antas;

– Via Indipendenza – dall’intersezione con la Via Veneto all’intersezione con la Via Isonzo;

– Via Argentaria – parcheggi uffici comunali e provinciali;

– Via Pacinotti – dall’intersezione con la Via Metalla all’intersezione con la Via Di Vittorio;

– Via Pintus – dall’intersezione con la Via Cattaneo all’intersezione con la Via Goldoni;

– Via Modena – dall’intersezione con la Via Cremona all’intersezione con la Via Fiume;

– Via Venezia – dall’intersezione con la Via Genova all’intersezione con la Via Argentaria;

Per la disinfezione virus/batterica delle strade cittadine mediante umidificazione, si rende necessario istituire il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 22.00 di mercoledì 8 aprile alle ore 22.00 di giovedì 9 aprile, ed inoltre si chiede ai cittadini di non sostare nei pressi della macchina operativa, di non aprire le finestre delle abitazioni, di non lasciare i panni stesi all’aperto, di non accompagnare gli animali domestici per i bisogni fisiologici e di lavare accuratamente frutta e verdura prima della consumazione.

Nelle settimane successive verranno inserite ulteriori vie cittadine nelle quali eseguire le attività di sanificazione e disinfezione, al fine di garantire la massima copertura per gli interventi.

