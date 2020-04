TIM potenzia la rete mobile in 3 ospedali della Sardegna per l’emergenza Covid-19

Nell’ottica di potenziare le comunicazioni per l’emergenza Covid-19, TIM sta ampliando la capacità trasmissiva della propria la rete mobile presso alcune strutture ospedaliere dell’isola attraverso l’installazione di antenne collocate su speciali mezzi carrati. Da ieri, in accordo con la Protezione civile regionale, la Regione Sardegna e la Prefettura di Cagliari, è attivo nel comune di Monserrato (CA), presso il Presidio Ospedaliero Duilio Casula – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, un mezzo mobile che consente di soddisfare le conseguenti richieste di maggiore connettività, attraverso un collegamento in ponte radio con la centrale telefonica locale.

Nei prossimi giorni verranno attivati analoghi mezzi mobili presso l’Ospedale Civile S.S. Annunziata dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ed il Mater Olbia Hospital, nato dalla partnership fra la Qatar Foundation e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.

Normalmente usato per situazioni di emergenza o eventi con grande affluenza di pubblico, il mezzo – chiamato nel gergo tecnico “carrato mobile” – consente di ampliare in maniera significativa le potenzialità della copertura mobile in un’area specifica e in maniera temporanea, per consentire un miglior accesso con i device mobili alla connessione ad internet, alla trasmissione dei dati ed alla comunicazione in fonia.

La presenza dell’antenna mobile permette inoltre alle forze dell’ordine ed agli addetti alla sanità e alla sicurezza (dai medici e i sanitari alla Protezione civile) una comunicazione più efficace in ogni momento della giornata, per coordinare al meglio il presidio, garantendo in questo modo la sicurezza e gli interventi relativi all’attuale fase di emergenza.

