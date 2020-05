Il comune di Iglesias ha avviato la procedura per l’affidamento in gestione di impianti sportivi e aree pubbliche, senza canone, nel periodo dell’emergenza

Il comune di Iglesias intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura per l’utilizzo, senza canone, di alcuni campi sportivi comunali ed aree pubbliche, nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19.

A titolo esemplificativo, le strutture e le aree pubbliche a cui si fa riferimento comprendono:

– Campo calcio Enaoli;

– Struttura sportiva Ceramica:

– Pista atletica campo sportivo Monteponi;

– Giardini pubblici di via Oristano;

– Piazza Conte Ugolino della Gherardesca;

– Parcheggi Centro Culturale;

– Piazza Pichi;

– Piazzale Monteponi fronte chiesa Santa Barbara;

– Piazza Municipio

– Parco Villa Boldetti;

Le associazioni sportive potranno individuare nella domanda di fruizione, un’area pubblica diversa da quelle sopra indicate, in tal caso l’Ufficio Sport valuterà la possibilità di accogliere l’istanza. Restano in vigore i diritti acquisiti dai concessionari dei campi sportivi comunali.

Le associazioni in possesso dei requisiti specificati nel bando, che chiederanno l’utilizzo delle strutture e delle aree in questione dovranno averne cura e provvedere al rispetto delle prescrizioni sanitarie di sicurezza.

L’utilizzo delle aree avrà efficacia per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, dalla formalizzazione dell’assegnazione temporanea in uso fino a nuovo avviso del comune di Iglesias.

Il bando pubblico, le modalità per la manifestazione d’interesse e la relativa modulistica, sono disponibili nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.

«L’emergenza Covid ha prodotto gravi danni anche in ambito sportivo, per questo l’assessorato dello Sport e tutta l’Amministrazione hanno lavorato per dare respiro alle società sportive che in questi mesi hanno dovuto interrompere le proprie attività, subendo un notevole danno economico, che si aggiunge al disagio fisico e sociale vissuto dalle persone costrette a casa – ha spiegato l’assessore dello Sport, Claudia Sanna –. Lo facciamo aprendo gli spazi di proprietà del Comune a titolo gratuito, dando modo ai cittadini di utilizzare le strutture sportive comunali e le aree pubbliche, senza il pagamento di nessun canone, fino alla fine dell’emergenza Covid-19.»

