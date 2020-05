La Fase 2 è iniziata, nel Sulcis è stato scongiurato il timore dell’affollamento nelle città e nelle spiagge

Il tanto atteso 4 maggio è arrivato e la fine del lockdown sembra più vicina. La Fase 2 ha preso avvio in questa giornata di piena primavera, in cui anche il clima è sembrato venire incontro alla situazione.

Si allentano le restrizioni per il Coronavirus e i cittadini si riappropriano gradualmente degli spazi all’aperto. Non è ancora possibile uscire dai confini del territorio del proprio Comune ma i luoghi dove poter fare una passeggiata ci sono e, già in parte, è possibile goderne.

Ciò che si temeva in termini di affollamento non si è verificato. I cittadini hanno rispettato le distanze di sicurezza e per l’uscita hanno adottato tutte le prescrizioni del caso, per quanto ha riguardato i dispositivi di protezione individuale.

Il lungomare di Sant’Antioco si è animato di biciclette e molti sono stati anche quelli che hanno optato per una passeggiata a piedi o per una corsa in solitaria per le vie del paese. In numero limitato anche le mamme a passeggio coi bambini piccoli.

Forse, complice l’impegno scolastico e l’aumento degli orari delle lezioni online – protratte da molte scuole anche al pomeriggio – sono stati invece pochi i ragazzi tra i 14 e i 18 anni che sono usciti per una passeggiata o per svolgere attività motoria. Tuttavia il rispetto delle regole c’è stato come anche i controlli, mai venuti meno.

Tanta la confusione su ciò che è possibile o non è possibile fare, tanti i cittadini che si sono rivolti alle forze dell’ordine o alla Protezione civile, per chiarire quali siano considerati motivi di necessità o se sia ancora obbligatorio l’utilizzo dell’autocertificazione.

I locali restano chiusi, sebbene alcuni bar si stiano già organizzando per quanto riguarda l’asporto. Ma la maggior parte delle serrande resta abbassata.

Il numero di persone che, nel pomeriggio, ha optato per una passeggiata in spiaggia è stato molto limitato. Spiagge quasi deserte in tutto il Basso Sulcis, tra Sant’Antioco e Portoscuso.

Qualche appassionato ha deciso invece per un giro in barca.

Tutto sommato, lungo le strade dei paesi, la vita non è sembrata molto diversa da quella che era prima del lockdown, durante una qualunque giornata di primavera.

Ne è un esempio anche Carbonia, in cui è stata ristretta la presenza dei cittadini usciti dalle proprie abitazioni per svolgere attività motoria a piedi o in bicicletta. Così come scarsissima è stata l’affluenza anche alle piste ciclabili.

Più intenso, invece, il traffico automobilistico, sia nei centri che lungo le statali di congiungimento tra i paesi e tra questi e le località balneari.

Si aspetta ora di vedere, nei prossimi giorni, quale sarà l’andamento dei contagi.

Intanto, nella giornata odierna, si è registrato un solo caso nell’area metropolitana di Cagliari.

Federica Selis

