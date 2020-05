Sabato 30 maggio, riaprono ai visitatori i siti di Porto Flavia e Grotta Santa Barbara

Dalla giornata di sabato 30 maggio, riapriranno ai visitatori i siti di Porto Flavia e della Grotta Santa Barbara.

Porto Flavia seguirà i seguenti orari: aperto il 30 e 31 maggio e 1° e 2 giugno

Visite guidate alle ore 10.00 – 11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00

Nel sito potranno accedere 30 persone per ogni turno di visita. I visitatori saranno divisi in due gruppi di 15 persone, il secondo gruppo dovrà attendere circa 15 minuti per poter accedere alla galleria. Sarà necessario mantenere il distanziamento sociale tra persone di diverso nucleo familiare durante la visita

Grotta Santa Barbara seguirà i seguenti orari: aperto il 30 e 31 maggio e 1° e 2 giugno

Visite guidate alle ore 10.30 – 12.00 – 14.00 – 15.30

Nella Grotta potranno accedere 15 persone per ogni turno di visita. Sarà necessario mantenere il distanziamento sociale tra persone di diverso nucleo familiare durante la visita.

Per poter visitare i siti è vivamente consigliata la prenotazione sul sito www.iglesiasturismo.it

Per i visitatori dei siti di Porto Flavia e Grotta Santa Barbara sarà possibile accedere gratuitamente al Museo del Costume, in via Mazzini. Per poterlo visitare, rivolgersi all’Ufficio Turistico in Piazza Municipio.

«E’ importante ripartire in tutta sicurezza e riaprire ai visitatori due meraviglie del nostro territorio – ha commentato il sindaco Mauro Usai – contiamo presto di poter aprire un altro sito di grande rilevanza come la Galleria Villamarina, per dare ai visitatori un’offerta turistica ampia e complessiva, con le bellezze paesaggistiche, le aree costiere, i siti ex minerari, le tradizioni, e le aree di interesse storico e culturale.»

Di seguito il regolamento per i visitatori, in base alle disposizioni di prevenzione Covid-19:

– obbligo della misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso, con più di 37,5 °C sarà vietato l’accesso al sito

– obbligo di indossare mascherina e guanti

– durante la visita distanziamento di almeno un metro tra persone di diverso nucleo familiare

– obbligo di igienizzare le mani (guanti compresi) prima dell’ingresso

L’Ufficio Turistico è aperto dal 25 maggio e seguirà i seguenti orari: dal 25 al 31 maggio

Aperto tutti i giorni, mattina 10.00/12.00 pomeriggio 16.00/19.00

Dal 1° giugno al 30 settembre

Aperto tutti i giorni, mattina 10.00/13.00 pomeriggio 15.00/19.00

A breve saranno disponibili gli orari per le visite nel mese di giugno.

