Il Carbonia è in serie D! L’ufficialità è contenuta nel comunicato della FIGC pubblicato questa sera, inerente le modalità di conclusione e di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 dei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti a livello nazionale.

Il Consiglio Federale, «in relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa la diretta connessione con il Campionato di serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell’ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dell’organico del campionato di serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra».

In considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del Coronavirus Covid-19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, si attribuisce facoltà al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l’applicazione di criteri in deroga all’adottanda deliberazione del Coniglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale.

Il Carbonia, guidato in panchina da Andrea Marongiu, dunque, ritorna in un campionato nazionale dopo 30 anni! L’ultima partecipazione al campionato Interregionale risale alla stagione sportiva 1989/1990, con Elvio Salvori in panchina. Per l’ultimo campionato di serie D bisogna risalire alla stagione sportiva 1980/1981, sotto la guida tecnica di Renzo Cappellaro.

La stagione sportiva 2019/2020 entra di diritto nella storia del calcio biancoblu, con un bilancio straordinario: conquista della Coppa Italia di Eccellenza e promozione in Serie D!

Giampaolo Cirronis

