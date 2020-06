La città di Iglesias è tra i primi trenta Comuni interessati dal progetto “Reti intelligenti”, curato da Abbanoa S.p.A. che si svolge a partire da un’indagine sulla rete idrica con l’installazione di misuratori portatili per l’esecuzione di prove idrauliche diurne e notturne, e con ispezioni mirate.

La strategia del gestore di rete prevede un cambiamento radicale delle tradizionali tipologie di intervento, concentrando gli interventi per rendere più “intelligenti” le reti, ed agendo sulle cause che generano le dispersioni, come gli sbalzi di pressione e la presenza di aria nelle condotte.

Sugli ottanta chilometri di rete idrica di Iglesias, divisi in distretti telecontrollati e dotati di apparecchiature che regoleranno portate e pressioni, Abbanoa sta realizzando gli interventi di ingegnerizzazione del sistema, dando seguito a quanto effettuato l’anno scorso con una campagna di monitoraggio dei principali snodi e dei serbatoi.

La rete idrica cittadina sarà divisa in sette distretti idraulici, ed ognuno avrà una propria regolazione in base alle reali esigenze di portata ed alle pressioni.

Grazie all’installazione di particolari apparecchiature, la distrettualizzazione delle reti consentirà, nel caso di guasti, di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato.

Nella giornata di domani, mercoledì 10 giugno, i tecnici di Abbanoa saranno al lavoro nel nodo all’incrocio tra Corso Colombo e Via Santa Barbara, dove saranno installate le nuove apparecchiature idrauliche.

Gli interventi saranno effettuati dalle ore 8.00 alle ore 16.30, e durante questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni di fornitura nelle Vie Lussu. Caduti sul Lavoro, Galilei, Via e Piazza del Minatore, Via e Vico Santa Barbara, nei tratti di Via Crocifisso e Corso Colombo, da Via XX Settembre all’incrocio con Via Flavio Gioia, come comunicato nei giorni precedenti sui canali del comune di Iglesias.

