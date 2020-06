La Torres ha annunciato il ritorno del difensore Alessio Lazazzera

Dopo due anni lontano dal Vanni Sanna, Alessio Lazazzera ritorna a vestire la maglia della Torres.

Il difensore, classe 1996, è reduce da una buona stagione con la maglia del Lanusei, dove ha disputato 22 presenze e segnato 2 goal.

«Mi ha fatto molto piacere la chiamata perché sono stato benissimo a Sassari – ha dichiarato Alessio Lazazzera – ed il fatto di ritrovare mister Gardini per me è già una garanzia perché lo scorso anno ho potuto vedere come lavora. Gli piace il calcio propositivo, giocare palla a terra, il fraseggio, il pressing alto e per me è uno dei tecnici più competenti in circolazione. Il fatto di proseguire la mia carriera nell’isola non può che farmi felice, questa è diventata una seconda casa per me.»

«Mi piace farmi trovare sui calci da fermo e ci provo sempre – ha aggiunto Alessio Lazazzera – quando va bene è una soddisfazione per un difensore ma l’importante è esserci e rendersi utile per la squadra. Il mio ruolo dietro mi dà tante responsabilità e con la Torres per la seconda volta crescono ancora, tuttavia, dopo tanti anni di calcio, mi sento pronto per questa nuova sfida. Mi aspetto una squadra competitiva e non potrebbe essere diversamente in una piazza così. L’obiettivo – ha concluso Alessio Lazazzera – è quello di andare più in alto possibile ma sono fiducioso e con la voglia di mettermi subito a disposizione del gruppo.»

