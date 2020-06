L’ing. Antonio Giordano lascia l’incarico di 1° dirigente vicario del Comando di Cagliari, promosso comandante provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro

L’ing. Antonio Giordano, insediatosi a Cagliari nel gennaio 2018 come 1° dirigente vicario del Comando di Cagliari, con decorrenza 29 giugno 2020, lascia il medesimo Comando capoluogo in quanto promosso comandante provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro.

Dopo il Corso Dirigenziale che si è svolto a Roma presso l’Istituto Superiore Antincendio nel 2016, è stato nominato dirigente presso il Centro Operativo Nazionale al palazzo del Viminale a Roma con l’incarico di Pianificazione e Coordinamento delle operazioni effettuate dai vigili del fuoco nelle province dell’Italia Centrale colpite dal sisma dell’Abruzzo del 24.08.2016.

Dopo l’esperienza al Viminale, all’inizio dell’anno 2017, gli è stato attribuito l’incarico di dirigente referente del Soccorso e della Prevenzione incendi presso la Direzione Regionale Sardegna, con dove ha ricoperto l’incarico di dirigente referente del Soccorso e della Prevenzione incendi.

All’inizio dell’anno 2018, è stato trasferimento dalla Direzione Regionale Sardegna al Comando Provinciale di Cagliari, dove ha svolto l’incarico di 1° dirigente con le funzioni di vicario, sino alla nuova nomina di comandante provinciale di Nuoro.

Dal 29 giugno 2020 si insedierà nella sede istituzionale dei vigili del fuoco di Funtana Buddia, a Nuoro.

L’ing. Antonio Giordano è laureato in Ingegneria civile presso l’Università di Salerno, con la specializzazione in Idraulica e Strutture, ha frequentato vari corsi di formazione, non ultimo quello di esperto in acustica, dove ha conseguito la specializzazione di Tecnico Competente dell’Acustica ambientale.

Nella sua permanenza a Cagliari, l’ing. Antonio Giordano si è reso subito disponibile per ogni esigenza lavorativa da parte degli uomini e donne del Comando, ricevendo in cambio segni di stima e rispetto reciproci.

Durante il suo periodo “Cagliaritano” è riuscito, con la collaborazione anche dei sindacati, ad aprire il Distaccamento di Mandas, ad avviare le procedure per l’acquisto della sede di viale Marconi, a dato un nuovo impulso alla formazione sia interna ed esterna con i vari ordini professionali, ha partecipato e coordinato per il Comando l’evento emergenziale dell’alluvione verificatasi a ottobre 2018, dove ha riscosso apprezzamenti per il suo lavoro anche da parte delle autorità e istituzioni cittadine e regionali militari e civili.

Si deve, inoltre alla sua persona, l’iniziativa condivisa con la Marina militare, di festeggiare la nostra Santa Barbara insieme alla Marina militare, presso la chiesa della Nostra Signora di Bonaria di Cagliari.

Nell’ambito del suo mandato a Cagliari, ha ricoperto anche prestigiosi incarichi in ambito nazionale per l’Amministrazione dei VVF, infatti, ha svolto l’incarico di direttore dei lavori e coordinatore della Ssicurezza, di lavori di efficientamento Energetico, realizzati nelle sedi vigili del fuoco della Calabria e della Campania, per lavori che complessivamente ammontano a circa 5 milioni di euro, oltre all’incarico di collaudatore in corso d’opera per la realizzazione della nuova sede dei VVF di Macomer.

