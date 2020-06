Lunedì 22 giugno, a Carbonia, iniziano le attività dei Centri Estivi per bambini, bambine, ragazze e ragazzi di età compresa tra 0 e 17 anni. Una serie di iniziative ludiche, ricreative e aggregative per consentire ai nostri figli di poter trascorrere l’estate all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Attività fondamentali per assicurare spazi di socializzazione e integrazione a centinaia di bambini e ragazzi della nostra città fortemente provati dal periodo di “isolamento forzato” da Covid-19.

Sono otto i soggetti che hanno partecipato con successo alla manifestazione di interesse indetta dal comune di Carbonia e che già lunedì 22 giugno potranno cominciare le loro attività di “Centri Estivi”:

ASD “Oltre le Parole” con sede in via Don Orione località Medau Becciu;

Parrocchia Beata Vergine Addolorata con sede in via Liguria 73;

Cooperativa “L’Albero Amico” con sede in via Umbria 22;

Asd Dolci Eventi con sede in via Cannas 1;

Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo con sede in via Mazzini 32;

Istituto delle Suore Orsoline in Somasca con sede in via Manzoni Snc;

Cooperativa Sociale Onlus “Sa Bardufola” con sede in via Sardegna 36/38;

Società Sistema Istruzione Srl con sede in via Umbria 20.

Alle otto associazioni indicate potranno presto aggiungersene altre che ancora risultano in fase di valutazione.