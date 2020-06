Sono iniziati oggi, a Iglesias, dopo il rinvio dei lavori a causa del Covid-19, gli interventi di bitumazione di alcune vie cittadine

Sono iniziati oggi, a Iglesias, dopo il rinvio dei lavori a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 ed il susseguente adeguamento del piano di sicurezza relativamente alle nuove disposizioni ministeriali sui lavori pubblici, sono iniziati gli interventi relativi alla bitumazione di alcune vie cittadine.

I lavori hanno avuto inizio con la fresatura del manto stradale esistente e con la successiva bitumazione nella Via Roma, dall’incrocio con la Via Cattaneo all’incrocio con la Via Isonzo, ed interesseranno nei giorni successivi: via XX Settembre; via Antas; via San Salvatore; viale Villa di Chiesa; via della Regione; via Marchese; via Gallura; corso Colombo; via Pacinotti; via Cairoli; via Fadda.

«Ripartiamo con un’attività programmata sulla pavimentazione stradale dopo il periodo di lockdown, per continuare il lavoro di messa in sicurezza delle strade cittadine e di potenziamento della viabilità, con particolare riguardo per la sicurezza di pedoni e automobilisti», ha commentato il sindaco Mauro Usai.

«Gli interventi – ha spiegato l’assessore dei Lavori pubblici, Vito Didaci – sono stati finanziati dalla Regione Sardegna e dal comune di Iglesias per un importo di 560.000,00 euro, ed eventuali somme residuali derivanti da ribasso d’asta saranno utilizzate per ulteriori interventi sulle strade comunali.»

