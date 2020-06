Un vasto incendio si è sviluppato nella zona PIP di Carbonia: minacciate alcune abitazioni della frazione Is Gallus – di Federica Selis

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nell’area PIP di Carbonia. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Carbonia e di Iglesias, il Corpo forestale dello Stato, i mezzi della Protezione Civile di Carbonia, Iglesias, Gonnesa e Villamassargia. Due gli elicotteri impegnati per lo spegnimento aereo, dalle basi di Marganai e Fenosu. Evacuati in via precauzionale alcuni abitanti della frazione Is Gallus. Alimentate dal forte vento di maestrale, le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni. I soccorritori hanno messo in salvo alcune capre e galline nei terreni interessati dall’incendio. Sul posto, a supporto dei mezzi di soccorso, hanno operato i carabinieri della stazione di Carbonia, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Carbonia e del Comando della Polizia municipale di Carbonia. Sono intervenuti anche i tecnici dell’Enel per verificare la possibilità dell’interruzione dell’energia elettrica.

La SS 126 è rimasta aperta al traffico nonostante la visibilità non ottimale, perché le fiamme non minacciavano di raggiungere la strada. Tempestivo e fondamentale è stato l’intervento della pattuglia dei carabinieri di Carbonia che, notando un principio di focolaio avvenuto in seguito alla caduta di un pezzo di gomma incandescente sospinto dal vento, è prontamente intervenuta per spegnere le prime fiamme che già si stavano sviluppando in una macchia di cespugli a bordo strada.

Federica Selis

