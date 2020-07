A Sant’Antioco si tracciano i primi bilanci della stagione. I risultati sono molto positivi – di Federica Selis

A partire dalle 19.00, in Piazza Italia, cominceranno i divertimenti mentre le piazze e le vie del centro di Sant’Antioco si illumineranno delle luci dei negozi aperti fino alla mezzanotte. Ma non solo: la grande serata finale vedrà protagonisti i più piccoli: si terrà, infatti, il “Mercatino dei Bambini”, in cui i bimbi potranno mettere in vendita e scambiarsi libri, giocattoli, fumetti e tutto ciò che vorranno “sbaraccare”. E sempre pensando a loro, ad animare la manifestazione arriveranno, come ospiti speciali, Minnie, Topolino e Spiderman.Intanto, in questa estate così particolare, in cui tutto appariva più difficile, Sant’Antioco può già trarre un suo primo bilancio.«Il bilancio è positivo –-. Queste cinque giornate sono andate benissimo, sia per i commercianti che hanno esposto sia per il paese di Sant’Antioco, che ha avuto finalmente delle serate piene, ben partecipate. Stasera, l’ultima serata con “Lo Sbaraccone”. L’abbiamo chiamato così, perché abbiamo invitato un po’ tutti a venire con gli oggetti e tutte le cose di cui si vogliono sbarazzare. Prepareremo delle piccole isole da Piazza Italia a Piazza Umberto, lungo tutto il viale alberato. Inoltre, invitiamo tutti i bambini a partecipare al “Mercatino dei Bambini”. Organizzeremo uno spazio interamente dedicato a loro, dove potranno venire gratuitamente e “sbaraccare” giornalini, giocattoli e tutto quello che desidereranno. È una cosa che ci fa molto piacere. Per tutta la giornata fino alla mezzanotte saremo molto felici di averli con noi.»Gli organizzatori raccolgono i frutti di un’estate estremamente positiva, quindi, tanto che già si pensa ad una seconda edizione della manifestazione.«Sì, assolutamente –-. È un’idea che abbiamo in campo per i momenti di pausa, quando le attività commerciali hanno più bisogno di essere rinforzate da un piccolo evento che le metta in luce. Abbiamo approfittato di questo periodo, concentrando tutto sul sabato ed è andata bene. Chi ha esposto è assolutamente soddisfatto e questa cosa ci inorgoglisce. È un format che si può ripetere in altri periodi. Quindi richiameremo le attività commerciali a partecipare in maniera divertente, con un pizzico di animazione, accompagnando quella che è la vendita dei loro prodotti con il divertimento.»Al via anche un turismo intelligente e sano, a Sant’Antioco. Il pacchetto offerte è vario e risponde a 360 gradi alle esigenze di tutti.«Abbiamo messo in campo tutto ciò che si poteva realizzare per accogliere il turista –-, per fornirgli le corrette informazioni, per fargli trovare tutto pronto. La situazione dei litorali, con i sistemi che informano continuamente riguardo a quello che è lo stato delle nostre spiagge ma, più in generale, di tutto quello che c’è a Sant’Antioco. Abbiamo un info point pronto ad accoglierli, a confezionare per loro pacchetti ad hoc e ad accompagnarli nella vacanza.»

