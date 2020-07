Il comune di Iglesias lancia la campagna “Proteggi l’ambiente, fai la raccolta differenziata”

Dal 6 luglio, riparte con tante novità e appuntamenti la campagna “Proteggi l’Ambiente, fai la Raccolta Differenziata”, promossa dal comune di Iglesias in collaborazione con San Germano Spa – Gruppo Iren, società che gestisce la raccolta rifiuti sul territorio comunale.

Isole ecologiche mobili, punti informativi e incontri con le utenze non domestiche sono alcune delle iniziative che caratterizzeranno la ripartenza della campagna, che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i cittadini le informazioni utili per fare una migliore raccolta differenziata.

La novità più interessante è costituita dall’attivazione, dal mese di luglio, delle isole ecologiche mobili a servizio delle Frazioni e delle case sparse nel territorio iglesiente.

Le isole saranno collocate in 5 zone (Pitzu Asimu, Regione Martiadas, Monte Figu, Ceramica e Cabitza) e saranno destinate al conferimento di carta e cartone, plastica, secco residuo indifferenziato, vetro e lattine, organico, farmaci, pile, cellulari, cartucce per stampanti, lampadine led e RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

In particolare, per ciò che riguarda quest’ultima categoria ovvero i RAEE, potranno essere conferiti solo quelli di piccole dimensioni come ad esempio lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, tablet, rasoi elettrici, calcolatrici, ecc., perché il foro di entrata dell’apposito scomparto ha dimensioni ridotte.

Alle isole ecologiche mobili potranno accedere gli utenti regolarmente iscritti a ruolo e compresi nelle zone indicate. L’abilitazione potrà essere richiesta anche presso gli uffici della San Germano Spa in viale Villa di Chiesa 20, a Iglesias.

Per essere abilitati gli utenti dovranno fornire all’operatore i dati della propria utenza regolarmente iscritta a ruolo e, solo dopo una verifica con gli uffici comunali, verranno abilitati all’utilizzo. Potranno usufruire del servizio solamente gli utenti e le famiglie che non sono serviti dai servizi di raccolta porta a porta.

Per tutta la settimana compresa dal 6 al 10 luglio alcuni animatori e tecnici saranno a disposizione della popolazione presso le isole ecologiche mobili per mostrare loro il corretto funzionamento delle stesse e dare indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati.

Parallelamente ci saranno alcuni appuntamenti informativi dedicati ai cittadini:

– mercoledì 8 luglio alle 10.00, in contemporanea alla distribuzione del kit delle buste, si terrà un punto informativo nel piazzale di fronte alla sala Rita Lepori.

– Lo stesso giorno, ma alle 18,30 il punto informativo si sposterà in Piazza Quintino Sella.

– Martedì 7 luglio invece dei tecnici specializzati si recheranno presso alcune utenze non domestiche per monitorare l’andamento delle raccolte e sottoporranno ai proprietari e gestori un questionario per verificare eventuali problematiche legate ai servizi di igiene urbana.

«Prosegue il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti – ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai – con un importante servizio che permetterà di migliorare la raccolta nella aree periferiche. Per fare questo si procederà con la collaborazione degli utenti, in modo da individuare i provvedimenti più efficaci per garantire un miglior servizio ed una maggiore tutela per l’ambiente.»

«Dopo qualche mese di rinvio a causa delle problematiche insorte per il Covid-19, saranno finalmente operative le nuove 5 isole ecologiche mobili – spiega l’assessore dell’Ambiente Francesco Melis -. Questo nuovo servizio permetterà di risolvere diverse criticità segnalate dai cittadini garantendo una migliore differenziata e una sempre maggiore attenzione per l’ambiente. Si potrà accedere alle isole durante tutta la giornata. 24 ore su 24. Sono certo che incentivare e favorire la popolazione ad effettuare un corretto conferimento, contribuirà ad aumentare le percentuali di differenziato a vantaggio dell’ambiente e delle tasche di tutti, abbassando in modo sostanziale le percentuali di secco indifferenziato.»

