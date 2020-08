E’ stato pubblicato il bando per i primi 100 milioni alle imprese sarde (disponibili 200 milioni in totale), frutto dell’accordo tra Regione e Bei

E’ stato pubblicato il bando per assegnare i primi 100 milioni alle imprese sarde (saranno disponibili 200 milioni in totale), frutto dell’accordo della Regione con la Bei.

“Un intervento imponente – sottolinea il presidente della Regione Christian Solinas – che diventa operativo con il primo bando, cui farà seguito il secondo con la stessa dotazione finanziaria. Si tratta di uno strumento finanziario fondamentale per la ripartenza, che conferma i grandi sforzi che la Regione sta affrontando, anche con misure straordinarie, per assicurare il giusto sostegno per la liquidità del sistema imprenditoriale a condizioni senza uguali in Italia per questo tipo di intervento. La reciproca e fruttuosa collaborazione con la Bei – sottolinea il presidente della Regione – testimonia la linea virtuosa della Regione, che ha messo in campo ogni possibile azione in grado di supportare le imprese sarde in questa difficile ripartenza.»

«Affrontiamo con scelte coraggiose un momento straordinario – aggiunge l’assessore del Bilancio, Giuseppe Fasolino – con misure di finanza innovativa uniche nel loro genere: prestiti per liquidità con durata massima di 15 anni, compresi 24 mesi di preammortamento e prestiti per investimenti con durata massima di 20 anni, compresi 24 mesi di preammortamento. Fino a 800mila euro gli interessi vengono pagati dalla Regione e la cifra massima finanziabile arriva a 5 milioni per singola impresa. La Regione – ha concluso Giuseppe Fasolino – è presente con un impegno straordinario al fianco della Sardegna che non si arrende e che mostra coraggio e caparbietà.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments