FrAzioni e Quartieri INSIEME per Carbonia, per migliorare le politiche pubbliche cittadine e la qualità di vita della comunità

Da alcuni mesi a Carbonia abbiamo costituito il gruppo di lavoro “FrAzioni e Quartieri INSIEME per Carbonia” composto da cittadini provenienti da tutte le frazioni e da tutti i quartieri della Città, che attraverso l’attivismo civico, la discussione, il confronto, sta elaborando idee e proposte finalizzate al miglioramento delle politiche pubbliche cittadine e della qualità di vita della nostra comunità.

Nel nostro gruppo sono presenti cittadini comuni, alcuni rappresentanti di tutti gli attuali Comitati di quartiere ed un gruppo di giovani studenti e studentesse. Ci proponiamo come nuovo soggetto politico nell’area del Centro Sinistra.

Arricchiti dell’esperienza all’interno dei Comitati di quartiere che ci ha portato a toccare con mano ed approfondire le criticità di ogni singola zona della Città, abbiamo chiesto di partecipare ai futuri tavoli programmatici dei candidati alle elezioni comunali del 2021 per elaborare programmi condivisi che dovranno scaturire dal confronto diretto con i cittadini di tutti i quartieri e tutte le frazioni al fine di restituire loro il ruolo di attori che governano i processi e non quello di semplici spettatori che li subiscono.

La riduzione delle distanze tra cittadini e istituzioni e il coinvolgimento della base dovrà essere l’imperativo categorico e l’asse portante della prossima consiliatura, ad iniziare dalla imminente campagna elettorale che dovrà essere fondata sull’ascolto, supportata da tavoli di lavoro tematici, sull’elaborazione di proposte condivise con la cittadinanza, con una visione programmatica della città a lungo termine, che significa almeno decennale. A riprova della visione di lungo periodo, il nostro gruppo di lavoro è composto anche da diversi validi e motivati giovani, ragazzi e ragazze, che meritano di avere un peso maggiore nella vita pubblica, poiché rappresentano il futuro della città.

Esprimiamo la nostra disponibilità a sostenere una proposta politica che candidi al governo della città energie valide, competenti e rinnovate, a condizione che la scelta del candidato Sindaco sia il frutto di selezioni democratiche e che la costituzione della coalizione si basi su criteri meritocratici e affinità politica, non su meccanismi di cambi di casacca ad hoc o travestimenti civici per far digerire all’elettore di Centro Sinistra soggetti politici distanti altrimenti poco graditi.

In alcune riunioni ed incontri con i segretari regionali dei due principali partiti del centro sinistra della nostra Città, PD e Articolo Uno, il nostro gruppo ha formalizzato e consegnato una proposta articolata sulla necessità di maggiore decentramento amministrativo, di un ruolo più incisivo per i futuri Comitati di quartiere e della assoluta necessità di istituire un Assessorato al Decentramento, un tempo presente nelle giunte di Carbonia, con funzione di coordinamento delle attività proposte da frazioni e quartieri.

Tale Assessorato sarà l’anello di congiunzione tra l’Amministrazione comunale e tutta la cittadinanza.

A tal fine, riteniamo necessario prevedere in bilancio un congruo impegno di spesa per il decentramento: un “fondo quartieri” che liberi risorse da assegnare, secondo ragionevoli criteri demografici e/o di estensione geografica, in modo equo e costante nel tempo a tutte le frazioni e a tutti i quartieri cittadini, per evitare quelle situazioni di abbandono diffuse, soprattutto nelle aree più periferiche.

Le parole chiave della nostra azione politica sono: partecipazione, collaborazione e coinvolgimento attivo di tutti i cittadini.

I nostri principali obiettivi sono quelli di far includere nel programma della futura squadra di governo del Comune sia il decentramento amministrativo sia la risoluzione di alcune criticità di ogni singola zona della Città, nessuna esclusa, e di creare comunità più coese e partecipi alla vita politica e sociale in modo permanente e non un mero oggetto di attenzione e di ascolto solo durante le campagne elettorali.

FrAzioni e Quartieri INSIEME per Carbonia

