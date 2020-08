Grande colpo di mercato per il nuovo Carbonia di Marco Mariotti: Marco Piredda, 26 anni, centrocampista di categoria superiore

Grande colpo di mercato per il nuovo Carbonia di Marco Mariotti. Il direttore sportivo Andrea Colombino ha perfezionato il tesseramento del centrocampista Marco Piredda, classe 1994, centrocampista, cagliaritano. Cresciuto nelle Giovanili della squadra rossoblu, ha esordito in serie C1 (2013/2014) con la maglia del Como ma la sua crescita è stata condizionata da guai fisici, sia nella squadra lombarda sia, la stagione successiva, con la maglia della Ternana, in serie B, dove ha collezionato 3 presenze. La stagione successiva è passato alla Robur Siena, in serie C (9 presenze) e a gennaio è tornato in Sardegna per vestire la maglia dell’Olbia, in serie D, contribuendo con 12 presenze alla promozione in serie C. In Gallura è rimasto per altre tre stagioni in serie C, vivendo subito la sua stagione migliore con 31 presenze e 5 reti. Successivamente è stato ancora tartassato dagli infortuni, sia nei due successivi campionati nell’Olbia, sia nell’ultima stagione, sempre in serie C, a San Benedetto del Tronto.

Marco Piredda arriva a Carbonia pienamente ristabilito sul piano fisico, fortemente voluto dal nuovo tecnico Marco Mariotti e con una grande voglia di riscatto. Con il suo arrivo l’organico del nuovo Carbonia, con 14 volti nuovi, è quasi al completo, probabilmente manca ancora un solo tassello.

La squadra si radunerà lunedì 10 agosto allo stadio Comunale “Carlo Zoboli”, sotto la guida di Marco Mariotti.

