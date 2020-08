I segretari FP CGIL, CISL FP e UIL FPL denunciano la carenza di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori e delle lavoratrici delle strutture sanitarie

I segretari territoriali della FP CGIL Giovanni Zedde, CISL FP Claudio Nuscis e UIL FPL Efisio Aresti, hanno inviato una diffida all’assessore regionale della Sanità, al Commissario straordinario dell’ATS, e ai massimi dirigenti delle ASSL di Carbonia e Sanluri, per la carenza di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori e delle lavoratrici che prestano servizio c/o le varie Unità Operative Sanitarie, di essere forniti di una limitatissima quantità di guanti che non gli consente di svolgere l’attività lavorativa in sicurezza.

«Riteniamo ciò assolutamente inaccettabile poiché in tal modo si espone a elevato rischio di contagio sia il personale dipendente, sia i pazienti assistiti, nonché i loro familiari – sostengono i tre segretari sindacali -. Nel ricordare che i guanti per il personale sanitario e per quello addetto all’assistenza sono un dispositivo di protezione individuale indispensabile per poter svolgere i compiti d’istituto, quindi, ogni eventuale interruzione assistenziale non potrà essere imputata al dipendente ma dovrà essere attribuita totalmente al datore di lavoro, alla luce di quanto previsto dalle normative e dalle linee guida Covid-19 nei luoghi di lavoro.»

«Nell’ipotesi che, nel perdurare del disinteresse generale non saranno forniti tempestivamente i guanti sufficienti per operare in sicurezza – concludono Giovanni Zedde, Claudio Nuscis ed Efisio Aresti – sarà obbligo per le nostre organizzazioni sindacali attivare le dovute procedure di natura legale per tutelare i nostri lavoratori e lavoratrici e, di conseguenza, i pazienti e la cittadinanza tutta.»

