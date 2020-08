Maurizio Soddu: «Il disagio di queste settimane per i cittadini negli uffici comunali non può più essere tollerabile»

«Assistiamo in questo periodo estivo a numerose persone che tentano di recarsi presso gli uffici comunali di piazza Roma e in quelli di via XVIII dicembre ex pretura. Tentano è il termine più consono per rappresentare il fortissimo disagio che sta creando la situazione in cui si trovano decine e decine di persone costrette ad aspettare sotto il sole il proprio turno e una volta arrivato, si sentono dire che nell’ufficio indicato il personale è assente o in smart working.

Sotto 40 gradi!!!»

La denuncia arriva da Maurizio Soddu, consigliere di minoranza del comune di Carbonia.

«Un fortissimo ed estremo disagio quello che si è creato in queste settimane che non può più essere tollerabile – conclude Maurizio Soddu -. Il Comune si doti di un’apposita struttura per evitare che gli utenti rimangano nella piazza Roma o in via XVIII dicembre come se fossero nel Sahara… Si ponga fine a questa situazione vergognosa…»

