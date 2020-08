Operazione Mare Sicuro 2020 nel Sulcis

Nell’ ambito dell’Operazione Mare Sicuro 2020, i militari dell’ Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, coordinati dal T.V. (CP) Francesco S.M. D’Istria, sono stati impiegati nel pattugliamento sia in mare che a terra del litorale costiero, di competenza al fine della prevenzione e repressione di condotte illecite ai danni del pubblico Demanio marittimo, il fermo contrasto all’abusivismo alle innovazioni non autorizzate ed all’occupazione di suolo demaniale, il rispetto delle normative sul diporto, sull’ambiente, sulla pesca e la balneazione con lo scopo di garantire agli utenti la pacifica e sicura fruizione degli arenili e degli spazi connessi.

In particolare durante la prima parte della stagione estiva, le attività sono state caratterizzate da un’intensa vigilanza circa l’osservanza dell’Ordinanza di sicurezza balneare con la costante sorveglianza delle condizioni di sicurezza per il corretto svolgimento delle attività balneari e con specifico riguardo alle dotazioni di sicurezza obbligatorie per le strutture ricettive e all’organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio e all’abbandono dei rifiuti in modo incontrollato sul territorio.

Nell’ambito di tale attività, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, ha riscontrato diverse violazioni all’ordinanza balneare, in particolare, mancanza di idoneo servizio di salvataggio e di dotazioni per espletare tale servizio.

In particolare, sono stati elevate 29 sanzioni amministrative per un totale di circa 30.000 euro. Inoltre, nella giornata del 12/08/2020, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, ha proceduto al sequestro di n° 78 lettini e 39 ombrelloni, abusivamente piazzati sull’arenile, restituendo alla pubblica fruizione circa 577 Mq di arenile.

Il responsabile di tale abuso, è stato deferito alla Procura della Repubblica, per il Reato di abusiva occupazione di area demaniale marittima.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco comunica che tali verifiche continueranno per tutta la stagione estiva ed in particolare nel periodo di Ferragosto, dove verrà rafforzata la presenza del personale sia a terra che in mare della Guardia Costiera.

È sempre attivo 24h su 24h il numero blu 1530 per le emergenze in mare.

La Guardia costiera è presente anche sui profili social su Twitter, Facebook e Youtube.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments