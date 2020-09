2 nuovi casi di positività al Coronavirus nel comune di Iglesias, sono ora 7 dall’inizio dell’emergenza

2 nuovi casi di positività al Coronavirus nel comune di Iglesias. ATS Sardegna, nell’ambito delle attività di monitoraggio messe in atto in seguito ai casi di Covid-19, individuati nei giorni scorsi ad Iglesias, ha fornito i dati ufficiali relativi agli ultimi giorni.

Nella postazione allestita per il test-drive in via Pacinotti, sono stati effettuati dal personale sanitario 70 tamponi, che hanno permesso l’individuazione di un ulteriore caso di positività.

Il paziente individuato si trova in isolamento e le condizioni cliniche non destano preoccupazione.

Oltre a questo caso di Covid-19, è stato individuato un ulteriore paziente positivo, valutato in seguito all’emergere di una lieve sintomatologia dopo il rientro da un soggiorno nel Nord Sardegna.

Complessivamente salgono a 7 i casi di Covid-19 registrati attualmente.

Al momento, è in corso la tracciatura dei contatti dei nuovi pazienti positivi ad opera di ATS, al fine di avviare le relative indagini diagnostiche tra i contatti diretti.

«Abbiamo aspettato i dati ufficiali forniti dall’ATS – ha sottolineato il sindaco Mauro Usai – per garantire un’informazione corretta e fornire ai cittadini dati certi sulla situazione sanitaria.

Il gran numero di tamponi eseguiti, con solamente due casi individuati, prontamente isolati e valutati dal personale sanitario, rappresenta un dato confortante, che conferma come al momento non si ravvedano eccessive problematiche relative alla salute pubblica. Nelle prossime ore, una volta comunicati i numeri ufficiali sui nuovi tamponi effettuati e sulle persone in quarantena fiduciaria, aggiorneremo i dati con ulteriori comunicazioni – ha concluso Mauro Usai -. Rivolgo nuovamente l’invito ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ed a rispettare il distanziamento interpersonale, unico modo per tutelare la propria salute e quella del prossimo»

