Carbonia Film Festival: una partnership con “Lacomune” per osservare il contemporaneo

In programma dal 6 all’11 ottobre, il Carbonia Film Festival anche quest’anno attraverso la sua programmazione proporrà una serie di titoli che, in maniera diversa, raccontano la nostra contemporaneità, uniti dal fil rouge tematico che è alla base del festival, ovvero il lavoro e le migrazioni. Proprio per focalizzare al meglio questo racconto per immagini della nostra epoca, con tutte le sue contraddizioni, Carbonia Film Festival ha voluto stringere un accordo con un partner d’eccezione ovvero LaComune – Osservatorio cinematografico sulla contemporaneità. Il progetto con sede a Torino, creato da Francesca Comisso e Luisa Perlo, Irene Dionisio, Francesco Giai Via, Ambra Troiano, Leonardo Caffo, Andrea Polacchi, Luca Bosonetto, nasce con l’idea di presentare proiezioni di film accompagnate da speech di approfondimento e assemblee pubbliche o digitali a partire dalla tematica individuata. L’intento de LaComune è proprio quello di creare un osservatorio sul contemporaneo, individuando argomenti che abbiano rilevanza sociale, politica e culturale, e che possano permettere a chi vi partecipa di essere parte integrante di questa assemblea attiva e attuale. Il frutto della collaborazione con Carbonia Film Festival sarà un webinar, realizzato in collaborazione con il partner EjaTv, incentrato su un film della selezione.

Anche per l’edizione 2020 il Carbonia Film Festival conferma la sua vocazione formativa, invitando gli spettatori di età compresa tra i 20 ed i 30 anni a far parte della Giuria Carbonia Cinema Giovani che assegnerà on-line il premio al miglior cortometraggio del concorso internazionale. Un momento di approfondimento, che non solo permetterà ai giurati di vivere il festival “dall’interno”, ma che si avvarrà di un programma di formazione dedicato, con webinar e masterclass, oltre all’accesso a tutte le proiezioni in streaming nella “sala virtuale” del Festival. Per iscirversi i candidati dovranno inviare una mail, entro mercoledì 30 settembre, all’indirizzo cinemagiovani@ carboniafilmfest.org allegando curriculum e lettera motivazionale.

Carbonia Film Festival (6-11 ottobre 2020) è organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria, Fabbrica del Cinema e Cineteca Sarda, insieme alla Regione Autonoma della Sardegna e al comune di Carbonia, con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e la direzione artistica di Francesco Giai Via.

