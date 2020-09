Emiliano Murtas si impone sul traguardo di Pabillonis nella terza tappa del 21° Giro delle Miniere

Emiliano Murtas (Donori Bike Team) si è aggiudicato la terza tappa del Giro delle Miniere. Il ciclista sulcitano si è imposto in volata sul traguardo di Pabillonis davanti a Matteo Mascia (SC Monteponi) e Alessandro Guidotti (Team Bike Ballero). Giochi apertissimi in classifica generale, con i quattro leader (Mascia, Nannetti, Pittacolo e Cerquetti) che sono riusciti a conservare la maglia rossoblù.

La tappa. Cinquantasei gli iscritti alla 4^ Coppa Città di Pabillonis – Memorial Pietro Espis, tappa di 77 chilometri interamente pianeggiante e caratterizzata da lunghi rettilinei. Dopo il diluvio di Iglesias, che ha portato all’annullamento della Gran Fondo, è stata ancora la pioggia ad accogliere i corridori nel centro del Medio-Campidano. In corrispondenza con lo start della gara, però, le nubi si sono via via diradate e la corsa si è svolta in condizioni di totale sicurezza. Le prime fughe sono partite dopo i primissimi chilometri: inizialmente ci ha provato un gruppetto di 10 atleti (tra questi Ahmed Kasaraoui della SC Monteponi) che è stato capace di guadagnare anche un minuto e mezzo di vantaggio sul resto del gruppo. Gli uomini di classifica, però, si sono lanciati all’inseguimento, e in poco tempo sono riusciti a riassorbire i fuggitivi. A 25 chilometri dal traguardo c’è stato spazio anche per i tentativi di Capone (Canneddu Ittiri) e Michele Pittacolo (Pittabike), raggiunti poi da Mascia, Piras, Nannetti (Team Bike Ballero), Sevieri (Team Stefan), Guidotti, Massenti (Bike Tour 4 Mori) e Murtas. I dieci corridori sono arrivati compatti nel centro abitato di Pabillonis, poi Murtas è partito ai 300 metri dal traguardo producendo un poderoso scatto che gli ha permesso di battere in volata Mascia e Guidotti (Team Bike Ballero).

A seguire si è tenuta la cerimonia di premiazione alla presenza del presidente del Comitato Regionale FCI Stefano Dessì e dell’assessore dello Sport del comune di Pabillonis Marco Sanna.

Invariati i padroni delle quattro maglie rossoblù: in fascia A Mascia può contare su 29 secondi di vantaggio su Eros Piras (Technobike), mentre il leader della fascia C Alessandro Nannetti deve è seguito dal vincitore di tappa Emiliano Murtas, indietro di 32 secondi. Consolidati, infine, i vantaggi di Michele Pittacolo in fascia C e di Simonetta Cerquetti tra le donne.

Quarta tappa. Il Giro delle Miniere si concluderà domani, martedì 29 settembre, con la quarta frazione: la Coppa Città di Vallermosa – Memorial Giancarlo Rinaldi, decisiva per la definizione della classifica generale. Gli atleti saranno chiamati ad affrontare 75 chilometri di percorso pianeggiante con un leggero strappo in prossimità dell’arrivo, situato nella centralissima via Roma. Lo start della gara è previsto alle 10.00, e Directa Sport seguirà in diretta sia le fasi iniziali che quelle conclusive della frazione.

Ordine d’arrivo 3ª tappa

1 – Emiliano Murtas (Donori Bike Team) 1h49m53s

2 – Matteo Mascia (SC Monteponi) 1h49m53s

3 – Alessandro Guidotti (Team Bike Ballero) 1h49m54s

4 – Michele Pittacolo (Pittabike) 1h49m54s

5 – Eros Piras (Technobike) 1h49m54s

6 – Filippo Capone (Canneddu Ittiri A. Manca) 1h49m54s

7 – Alessandro Nannetti (Team Bike Ballero) 1h49m56s

8 – Paolo Massenti (Bike Tour 4 Mori) 1h51m51s

9 – Ahmed Kasraoui (SC Monteponi) 1h51m58s

10 – Armando Sevieri (Team Stefan)

Classifica generale ‘Fascia A’

1 – Matteo Mascia (SC Monteponi) 2h11m30s

2 – Eros Piras (Technobike) 2h11m59s

3 – Alessandro Guidotti (Team Bike Ballero) 2h12m54s

Classifica generale ‘Fascia B’

1 – Alessandro Nannetti (Team Bike Ballero) 2h12m16s

2 – Emiliano Murtas (Donori Team Bike) 2h12m48s

3 – Andrea Lovicu (Bike Team Demurtas) 2h14m57s

Classifica generale ‘Fascia C’

1 – Michele Pittacolo (Pittabike) 2h12m25s

2 – Christophe Nicolas Masserey (L’Oleandro Budoni) 2h20m43s

3 – Ivano Soletti (Bike Avengers) 2h24m11s

Classifica generale Donne

1 – Simonetta Cerquetti (SC Monteponi) 2h29m14s

2 – Patrizia Spadaccini (SC Monteponi) 2h34m13s

