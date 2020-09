Entra a pieno regime, a Carbonia, il Servizio delle case dell’acqua. Il 27 aprile scorso, in piazza Mercato e presso la Circoscrizione di Cortoghiana, in via Bresciano, sono state inaugurate le prime due Case dell’Acqua, che consentono ai cittadini di approvvigionarsi di acqua potabile microfiltrata fresca a km zero, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Un servizio di qualità, utile, rapido e immediato, che ha riscosso l’apprezzamento dei nostri concittadini.

Il servizio, fornito e gestito dalla Somica, dopo una prima fase sperimentale che prevedeva l’erogazione gratuita dell’acqua, a partire da martedì 15 settembre sarà a pagamento a un costo simbolico di 5 centesimi a litro per l’acqua naturale e per quella gassata.

Il pagamento potrà essere effettuato sia con monete (importo minimo 10 centesimi), sia con tessere ricaricabili in loco. Le tessere sono acquistabili presso la sede della Somica, in via Lubiana 348, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00; il lunedì e mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

Le tessere attualmente disponibili, comprensive di 50 litri di acqua, sono in vendita al prezzo di 2,50 euro.

Le Case dell’Acqua erogano acqua proveniente dalla rete Abbanoa.

L’acqua subisce un trattamento di microfiltrazione attraverso filtri a carboni attivi argentizzati, per eliminare sostanze come cloro e microalghe fino a 0,5 micron.

L’acqua viene sterilizzata attraverso l’utilizzo di lampade a raggi ultravioletti, per eliminare batteri, germi e virus.

Inoltre l’acqua viene sanitizzata ad ogni erogazione mediante ozono su ogni ugello.

Nel rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del Coronavirus, il prelievo è subordinato all’utilizzo di mascherina e guanti monouso e al rispetto delle distanze interpersonali, pari ad almeno 1 metro

