Il messaggio di buon anno scolastico di Paola Massidda, sindaco di Carbonia

Paola Massidda, sindaco di Carbonia, ha rivolto oggi un messaggio di auguri al mondo della scuola per l’avvio del nuovo anno.

«Si apre ufficialmente un anno scolastico dal sapore tutto nuovo. Si ritorna a scuola dopo il lungo e brusco stop alle attività didattiche in presenza, causato dall’epidemia da Coronavirus, che non è ancora sconfitta ma necessita prudenza, cautela e senso di responsabilità da parte di tutti noi.

In queste settimane l’Amministrazione comunale è stata in contatto costante con i dirigenti scolastici per cercare di risolvere i vari problemi che l’inizio di un nuovo anno scolastico porta con sé dal punto di vista organizzativo e logistico, a maggior ragione in un periodo delicato come questo per via della difficile situazione sanitaria che stiamo vivendo.

Sono sicura che in questi lunghi mesi di “isolamento”, la scuola, i banchi e il consueto rapporto di vicinanza siano mancati proprio a tutti, agli studenti, agli insegnanti e al personale amministrativo.

A tutti loro va il mio plauso per il modo in cui in questi mesi si sono adattati con flessibilità alle nuove forme di scuola a distanza, dimostrando applicazione e grande senso di responsabilità.

E a tutti loro va il mio forte augurio di un buon anno scolastico sotto il segno dell’ottimismo e della felicità nel poter risentire nuovamente il suono della campanella, l’odore dei banchi, la presenza e vicinanza fisica dei compagni con cui condividere il nuovo percorso scolastico e formativo.

Buon anno scolastico a tutti!»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments