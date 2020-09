L’ottava edizione del festival “Bimbi a bordo” ha ottenuto ottimi risultati

I timori per l’edizione 2020 del festival di letteratura per ragazzi “Bimbi a Bordo” erano parecchi. Le varianti imposte dal “Covid 19” erano veramente tante e nessuno sapeva come la gente, anche il pubblico più affezionato, avrebbe reagito. Tanta era però era anche la determinazione e la convinzione che l’impegno, la costanza, e perchè no, la sana testardaggine pagano sempre.

“I risultati finali ci hanno dato ragione: “Visti dall’Alto. Visioni e Intra-Visioni dell’Umano” non solo è stato molto apprezzato dai presenti ma anche i numeri sono stati in linea con quelli delle passate edizioni – si legge in una nota -. Per il raggiungimento di questo obiettivo è stato determinante un fattore, di cui siamo assolutamente orgogliosi. Al fianco dell’impegno degli organizzatori, Associazione Incoro, e la sempre splendida capacità di interpretazione delle esigenze del pubblico della direttrice scientifica Mara Durante, quest’anno, più degli altri anni, è stato determinante il contributo di un folto gruppo di volontari e volontarie adolescenti, che si sono messi a disposizione per facilitare e aiutare i presenti nel rispetto delle regole imposte dal periodo pandemico che stiamo vivendo. La loro solarità, la loro energia e felicità, ma anche il loro impegno e la loro risolutezza sono state fondamentali per dare fiducia ai presenti e per far partecipare tutte e tutti con serenità ai molteplici eventi. Sono stati anche una splendida risposta a coloro che pensano che i giovani non rispettino le regole; non solo le rispettano ma si mettono al servizio dell’Altro per una serena e maggior protezione.”

Gli organizzatori hanno rivolto un sentito ringraziamento anche a tutti scrittori, illustratori, fumettisti, operatori culturali che hanno reso indimenticabili queste giornate. Dai corsi di formazioni docenti, ai laboratori di lettura, narrazione disegno e pittura, passando per gli spettacoli serali e gli incontri di approfondimento e riflessione tutto è stato fortemente apprezzato.

E, infine, un grazie di cuore a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo per garantire la splendida riuscita dell’edizione di quest’anno e ci diamo appuntamento all’anno prossimo per la IX edizione del Festival Bimbi a Bordo.

