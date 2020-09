Salvatore Puggioni (sindaco di Carloforte): «Auspichiamo un anno scolastico all’insegna della sicurezza, proficuo di risultati e di grandi soddisfazioni»

«In questi giorni, l’Amministrazione comunale si è confrontata con la Dirigenza dell’Istituto Globale di Carloforte, in ordine alla programmazione della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021, al fine di condividere le soluzioni più idonee ad una ripartenza in totale sicurezza, a causa della emergenza Covid-19 ancora in essere.»

Lo scrive, in una nota, Salvatore Puggioni, sindaco di Carloforte.

«Sono state analizzate e condivise le decisioni assunte per la ripresa delle attività in oggetto, le turnazioni degli studenti, l’organizzazione degli ingressi e delle uscite, la sistemazione degli spazi scolastici per garantire il giusto distanziamento, la gestione degli spazi comuni, l’organizzazione prevista per la gestione degli eventuali casi Covid-19, la sanificazione certificata eseguita nei differenti plessi scolastici e quant’altro è stato programmato per la ripresa in sicurezza del prossimo anno scolastico – aggiunge Salvatore Puggioni -. Siamo certi che il lavoro di programmazione svolto, in modo dettagliato per ciascuno dei plessi scolastici, ci consentirà una ripartenza sicura a garanzia della salute degli studenti, dei docenti e del personale non docente. Non mancheranno le difficoltà, ma siamo convinti che con la collaborazione di tutti, in particolare delle famiglie e con la condivisione delle scelte, potremo raggiungere ottimi risultati anche in un anno scolastico anomalo ed inconsueto come quello che ci apprestiamo ad iniziare.»

«Cogliamo l’occasione per rivolgere a tutti gli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale non docente – conclude il sindaco di Carloforte -, l’augurio per un anno scolastico

all’insegna della sicurezza, proficuo di risultati e di grandi soddisfazioni.»

