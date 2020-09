Villacidrese, finalmente inizia il campionato. Matteo Congia: «Puntiamo al vertice»

Dopo il doppio successo e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Gonnosfanadiga, inizia finalmente il campionato di Promozione per Villacidrese. Domani, alle 16.30, la squadra di Matteo Congia è pronta al debutto sul campo C.R.A.S del La Palma Monteurpinu in via San Paolo a Cagliari. Sarà di fatto la gara inaugurale della Promozione 2020/2021.

«Abbiamo costruito una squadra per fare un campionato di vertice – dice il tecnico Matteo Congia – ma come noi l’hanno fatto anche altre società. Ci sono diverse formazioni attrezzate, noi faremo il massimo per raggiungere l’obiettivo. Le vittorie in Coppa Italia ci hanno dato morale, abbiamo fatto un bel precampionato.»

La prima giornata è sempre un’incognita: «Non conosciamo tantissimo il nostro avversario – prosegue l’allenatore della Villacidrese – il campo in terra per noi non è il massimo, ma abbiamo comunque preparato bene la partita. Restano solo un paio di dubbi di formazione».

La grande novità di questo avvio di stagione è la decisione di abolire per questa stagione i playoff e i playout: «Per noi cambia tantissimo – conclude Matteo Congia -. Non credo sia corretto modificare una regola alle porte del campionato. Non fare playoff e playout vuol dire anche che a fine stagione ci saranno molte squadre che non dovranno più chiedere nulla al campionato. Sono cose che andrebbero rese note prima».

La testa ora passa al campo e alla partita di domani, sabato 26 settembre, contro il La Palma Monteurpinu, in programma alle 16.30 al campo C.R.A.S di via San Paolo a Cagliari. L’arbitro designato è Alessandro Manno di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Alessio Evangelisti di Oristano e Nicola Deriu di Oristano.

La gara sarà trasmessa in differita e in prima visione sabato, alle 21.30, sulla pagina Facebook di Directa Sport Live TV e della Villacidrese Calcio.

