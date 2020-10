Seconda trasferta, prima nella Penisola, e secondo pareggio, 1 a 1, per il Carbonia, sul campo del Team Nuova Florida

Seconda trasferta, prima nella Penisola, e secondo pareggio, 1 a 1, per il Carbonia, questo pomeriggio, sul campo del Team Nuova Florida, ad Ardea.

Il primo tempo è stato caratterizzato da un chiaro equilibrio, con occasioni da una parte e dall’altra ma è stato il Carbonia a recriminare di più, perché al 27′ Ador Gjuci ha sciupato un calcio di rigore, calciato sul palo, che se trasformato in goal, avrebbe sbloccato il risultato.

E’ stato il Carbonia, comunque, a passare in vantaggio, con un goal di Ador Gjuci, al 19′ del secondo tempo. Ador Gjuci è al secondo goal nelle prime tre partite, dopo il goal dell’1 a 0 realizzato nel derby con la Torres, alla prima giornata. Il Team Nuova Florida è rimasto in 10 uomini per l’espulsione del giovane Leonardo Pallocca ma ha reagito con grande orgoglio, al 32′ ha pareggiato i conti con un calcio di rigore, trasformato dal centrocampista paraguaiano Nicolas Chavez e nel finale ha cercato anche di vincere la partita.

Con il pareggio odierno il Carbonia sale a quota 5 punti con una partita da recuperare (mercoledì 28 ottobre, alle 14.30, al Comunale “Carlo Zoboli”, con la Gladiator di Santa Maria Capua Vetere, salvo nuovi rinvii per l’emergenza sanitaria in cui si trova la Gladiator che anche oggi non ha potuto giocare la partita casalinga in programma con l’Arzachena), un bilancio indubbiamente positivo per una matricola. Domenica prossima la squadra di Marco Mariotti tornerà a giocare al Comunale “Carlo Zoboli”, contro il Savoia, una delle formazioni più competitive del girone, al terzo posto in classifica ad un solo punto dalla coppia di testa formata da Insieme Formia e Monterosi, dopo l’odierna vittoria per 2 a 0 sull’Afragolese.

Sugli altri campi, tra le squadre sarde, Muravera in copertina con una splendida vittoria per 3 a 0 a Nola, con Alessandro Cadau, Alessandro Masia e Sergio Nurchi; il Lanusei ha pareggiato 0 a 0 in casa con la Nocerina e la Torres ha perso in casa 1 a 0 con la neocapolista Monterosi. La quadra sassarese è alla terza sconfitta in tre partite disputate, bilancio che apre probabilmente la prima crisi stagionale. Nell’anticipo di ieri, il Latte Dolce aveva pareggiato in casa 2 a 2 con la capolista Insieme Formia, mentre è stata rinviata per l’emergenza sanitaria la partita tra Gladiator ed Arzachena.

Sugli altri campi, il Cassino ha superato la capolista Latina 2 a 1, scivolata al terzo posto; il Giugliano ha colto la prima vittoria stagionale, 1 a 0sulla Vis Artena, all’esordio in panchina del neo tecnico Massimo Agovino, chiamato al posto dell’esonerato Roberto Carannante, dopo le tre sconfitte iniziali subite con Insieme Formia, Nocerina e Latina.

Campionato di serie D, girone G, 4ª giornata.

Risultati.

Calcio Giugliano – Vis Artena 1 a 0

Cassino – Latina 2 a 1

Lanusei Calcio – Nocerina 0 a 0

Team Nuova Florida – Carbonia 1 a 1

Savoia – Afragolese 2 a 0

SS Nola 1925 – Muravera 0 a 3

Torres – Monterosi 0 a 1

Sassari Latte Dolce – Insieme Formia 2 a 2 (giocata sabato)

Gladiator – Arzachena rinviata

Classifica

Insieme Formia e Monterosi 10

Latina e Savoia 9

Muravera 8

Afragolese 7

Vis Artena 6

Carbonia* e Arzachena* 5

Nocerina* e Cassino 4

Sssari Latte Dolce e Calcio Giugliano 3

Lanusei Calcio e Team Nuova Florida 2

Gladiator** e SS Nola 1925 1

Torres* 0

** Gladiator 2 partite in meno

* Carbonia, Arzachena, Nocerina e Torres 1 partita in meno

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments