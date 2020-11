Da domani, martedì 1 dicembre, a Carbonia, i nuovi collegamenti ARST verso periferie e frazioni

MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE: DA DOMANI 1° DICEMBRE NUOVI COLLEGAMENTI ARST VERSO PERIFERIE E FRAZIONI

Da domani, martedì 1° dicembre, prenderà il via il nuovo Piano delle Linee ARST, che prevede significative modifiche negli orari di passaggio dei mezzi pubblici unitamente alla predisposizione di nuove tratte in grado di collegare in modo più efficace e capillare il centro della città di Carbonia con le sue periferie, le frazioni e con il Cimitero di Cortoghiana-Bacu Abis.

Nel nuovo assetto del sistema di trasporto pubblico locale un ruolo preminente spetta anche al Centro Intermodale, che riacquista la sua vera natura di capolinea delle corse scolastiche nonché di snodo per i collegamenti – tramite autobus navetta – tra il centro città e le scuole esterne al polo scolastico di via delle Cernitrici, in questo modo raggiungendo il risultato di limitare la circolazione in città dei mezzi pesanti a favore di una mobilità meno impattante sulla circolazione e sull’ambiente. La rimodulazione del servizio apporterà vantaggi anche agli studenti, in particolar modo a coloro che risiedono in frazioni in precedenza non coperte dal sistema di trasporto pubblico, si pensi a Barega, ora invece prevista nella tratta dei collegamenti.

Non nasconde la sua soddisfazione il Sindaco Paola Massidda: «Vede finalmente luce un lavoro di revisione e ottimizzazione del servizio di trasporto pubblico locale portato avanti per ben due anni da questa Amministrazione Comunale che, a più riprese, ha incontrato la Dirigenza e i funzionari dell’ARST per ottenere un Piano delle autolinee che fosse in grado di soddisfare le più pressanti esigenze dei cittadini, soprattutto delle periferie e delle frazioni. Queste modifiche seguono i lavori preparatori sulla segnaletica orizzontale e verticale eseguiti nella seconda parte del 2019. Ricordo anche che ci si è adoperati per ridurre al minimo i disagi dei fruitori dei mezzi pubblici grazie al posizionamento in questi anni di 10 pensiline, interventi che proseguiranno a breve con le nuove previste a Bacu Abis, Is Gannaus e via Dalmazia e successivamente con quelle destinate alle fermate di viale Trieste fronte INAIL e piazza Santa Rita a Medadeddu. Si tratta di un riordino a saldi invariati perché il costo del servizio non cambia, restando immutato il parametro km/anno percorsi. Questo è stato possibile grazie ad un’ottimizzazione delle tratte oggi esistenti, intervenendo in particolare sulle linee scolastiche dentro la città ma anche eliminando sovrapposizioni tra le due linee urbane».

Il nuovo servizio di trasporto pubblico locale prevede le seguenti novità:

Il Centro Intermodale sarà il capolinea di arrivo e di partenza delle corse scolastiche, che non transiteranno più in via delle Cernitrici e negli altri istituti periferici rispetto al polo scolastico;

Riorganizzazione degli orari delle corse scolastiche per garantire l’arrivo al Centro Intermodale entro le ore 8.15 e la partenza alle ore 13.45-14-45;

Inserimento di nuove navette per garantire il collegamento con le scuole esterne al polo scolastico di via delle Cernitrici con il percorso Centro Intermodale-via del Minatore-via Castelsardo-via Dalmazia-Centro Intermodale con partenza alle ore 8.20-13-25-14.25 e Centro Intermodale-via Gramsci-via San Ponziano-via della Vittoria-via Mazzini-Centro Intermodale con partenza alle ore 8.20-13.25-14-25;

Collegamenti aggiuntivi Barbusi-Ospedale Sirai-Centro Intermodale alle ore 8.45-10.45-15.45-20.15 e Centro Intermodale-Barbusi alle ore 10.30-15.30-20.00;

Realizzazione del collegamento scolastico da/per Barega con il prolungamento dell’attuale servizio da Genn’e Corriga;

Trasformazione della linea A del servizio urbano attualmente prevista come Ospedale Sirai-Serbariu (via Filzi) in circolare dal Centro Intermodale;

Modifica del percorso attualmente effettuato in direzione Is Gannaus dalla linea B del servizio urbano con partenza dal Centro Intermodale per via Costituente-via della Stazione-Vecchia Stazione-via Costituente-via Gramsci-piazza San Ponziano-viale Arsia-via della Vittoria-via Asproni-via Lubiana-Su Rei-Is Gannaus;

Predisposizione di collegamenti con Cannas di Sopra con 2 corse di mattina e 2 serali.

Nuova tratta di collegamento dal Centro Intermodale al cimitero di Cortoghiana-Bacu Abis due volte alla settimana, il sabato con partenza dal Centro Intermodale alle ore 9.15 e il giovedì alle ore 15.00. Rientro dal Cimitero di Cortoghiana-Bacu Abis al Centro Intermodale il sabato alle ore 10.45 ed il giovedì alle ore 16.30.

Per tutti i dettagli è possibile consultare il seguente link:

http://arst.sardegna.it/dettaglioNews.html?idNews=1110

