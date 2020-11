I risultati di un’indagine dei Giovani democratici sulla situazione dei trasporti pubblici nel Sulcis Iglesiente

Il 14 ottobre 2020 i Giovani democratici del Sulcis Iglesiente hanno distribuito un questionario rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio, che aveva come obiettivo quello di raccogliere il punto di vista degli adolescenti che ogni giorno dovevano (e dovranno) viaggiare per andare e tornare dalla propria scuola. I dati raccolti evidenziano dei problemi non indifferenti che vanno dal rispetto

delle regole più basilari ai controlli da parte di chi ha il dovere di tutelare la salute dei più giovani. Di seguito, i dati più importanti emersi dall’indagine:

● Il 69,6% del campione (457 risposte su 657 totali) dichiara che durante la loro tratta non veniva rispettata la norma anti-contagio che prevede una capienza massima dell’80% dei posti disponibili;

● 423 studenti hanno dichiarato di aver viaggiato in pullman talmente pieni che alcuni ragazzi erano costretti a rimanere in piedi. Di conseguenza è chiaro come durante questi viaggi il distanziamento sociale era impossibile da rispettare;

● Il 44,4% non ha mai assistito ad alcun tipo di controllo durante il proprio viaggio. Oltre ad essere segnale per nulla positivo per tutti quelli che hanno sempre rispettato l’obbligo di mascherina, è anche un modo di operare che non punisce chi trasgredisce le regole;

● 8 studenti su 10 condividono l’idea che i trasporti pubblici siano una delle cause maggiori di contagio del Coronavirus.

Sono tutti dati che provengono da un’indagine svolta online, completamente anonima ed aperta a tutti gli studenti, ma che dà a tutti noi l’immagine di un lavoro inadeguato da parte di chi avrebbe dovuto assicurare a tutti gli studenti un viaggio sicuro per loro stessi e per le proprie famiglie.

«I giovani democratici del Sulcis Iglesiente si schierano dalla parte degli studenti, non solo del nostro territorio, ma di tutta la regione – hanno commentato il segretario ed il delegato all’Istruzione dei giovani democratici del Sulcis Iglesiente, Alessio Siciliano e Gianluca Sessa -. Chiediamo che gli studenti vengano ascoltati dalle istituzioni attraverso riunioni e incontri ufficiali, perché un disagio di questa portata potrà essere risolto solo ascoltando la voce di chi viaggia quotidianamente su quei pullman.»

