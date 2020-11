Portoscuso piange l’ex consigliere comunale Salvatore Fois, stroncato stamane dal Covid-19

Portoscuso piange Salvatore Fois, stroncato stamane dal Covid-19. Dipendente Enel in pensione, impegnato per anni nel sindacato a difesa dei lavoratori, Salvatore Fois svolgeva da anni attività politica in paese e dopo l’esperienza maturata da consigliere di maggioranza nella penultima consiliatura, continuava a seguire da vicino le problematiche della comunità.

«Mai avremmo voluto che giungesse, come invece è giunta, la tristissima notizia della morte di Salvatore Fois – ha scritto stamane in un post su Facebook il sindaco Giorgio Alimonda -. Una grave perdita, soprattutto per tutta la sua famiglia a cui teneva più di ogni altra cosa, ma anche una grande perdita per tutta la comunità di Portoscuso a cui ha dedicato passione, impegno sociale e politico. Il suo impegno e passione politica affinché Portoscuso diventasse una cittadina sempre accogliente ed organizzata, è stato fondamentale, non solo da consigliere comunale, contribuendo in modo determinante all’attività dell’Amministrazione nella scorsa consiliatura, ma anche in egual modo da semplice cittadino, sempre attento e pronto a suggerire esigenze e necessità. Personalmente – ha aggiunto Giorgio Alimonda – ho perso un sincero amico con il quale ho condiviso, fino a qualche giorno fa, idee per il futuro di Portoscuso che avremmo sicuramente condiviso se non fosse arrivato questo maledetto virus. Anche come primo cittadino, a nome di tutta l’Amministrazione, tutti i dipendenti e l’intero Consiglio comunale – ha concluso il sindaco di Portoscuso -, esprimo le più sentite condoglianze alla moglie Antonella, che al figlio Luigi e ai suoi cari fratelli. Non ti dimenticheremo Salvatore, Grazie per il tuo impegno. Riposa in pace.»

